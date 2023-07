GPW w VI 2023 r. Wzrost na Głównym Rynku GPW, spadek na NewConnect

Z najnowszych danych na temat aktywności inwestorów na rynkach GPW wynika, że obroty na Głównym Rynku GPW wzrosły w czerwcu 2023 roku o 52% rdr, a na NewConnect spadły o 15,7% rdr. A co wydarzyło się na pozostałych rynkach?

Jakie obroty na GPW w czerwcu 2023? W czerwcu 2023 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 27,0 mld zł, czyli o 52% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

W czerwcu 2023 r. łączna wartość obrotu akcjami nawyniosła 27,0 mld zł, czyli o 52,0% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 40,2% rdr do poziomu 24,9 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1 183,8 mln zł, o 40,2% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec czerwca wyniosła 67 283,22 pkt. i była o 25,6% wyższa niż przed rokiem.Na rynkuw czerwcu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 15,7% rdr do poziomu 151,1 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 13,5% rdr i wyniosła 142,9 mln zł.Na rynkuwartość obrotów akcjami w czerwcu wyniosła 777,0 tys. zł.Łączny wolumen obrotuw czerwcu wyniósł 1 814,5 tys. szt., czyli o 15,7% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 22,9% rdr do poziomu 907,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 14,7% rdr do 759,0 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 11,9% rdr do 120,5 tys. szt.W czerwcu odnotowano spadek wartości obrotuo 11,0% rdr do poziomu 203,3 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 40,3% rdr do 86,8 mln zł.Wartość notowanych na rynkuemisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec czerwca 97,8 mld zł, wobec 93,3 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 65,3% rdr do poziomu 329,2 mln zł.Łączna wartość obrotuwyniosła 43,4 mld zł wobec 24,0 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 81,3% rdr.Łączny wolumen obrotuna rynkach spot i terminowym wyniósł w czerwcu br. 13,0 TWh, co oznacza wzrost o 2,0% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 109,1% rdr do poziomu 5,3 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 24,2% rdr do poziomu 7,8 TWh.Łączny wolumen obrotuspadł o 30,1% rdr do 7,7 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu obniżył się o 27,5% do poziomu 0,9 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 30,4% rdr do poziomu 6,9 TWh.Wolumen obrotu("białe certyfikaty") , na rynku spot wyniósł 2,0 TWh, co oznacza spadek o 15,4% rdr.Wolumen obrotu("białe certyfikaty") wzrósł o 45,7% rdr do poziomu 21,0 ktoe .Obrótwzrósł o 41,5% rdr, do wolumenu 6,5 TWh.Kapitalizacja 372 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w czerwcu 2023 r. wyniosła 663,8 mld zł (149,2 mld EUR).Łączna kapitalizacja 415 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 322,1 mld zł (297,1 mld EUR).Na Głównym Rynku GPW w czerwcu 2023 r. nie zadebiutowała żadna spółka.W czerwcu br. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej.