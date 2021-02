Zyski z lokat bankowych w 2020 najgorsze od 16 lat

W minionym roku, posiadacze lokat mieli słuszne powody do narzekań. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl porównali wyniki przeciętnych lokat w 2020 r. z danymi dotyczącymi poprzednich lat. Wyniki analizy nie są zbyt optymistyczne.

Trzy kolejne „cięcia” stóp procentowych NBP, na jakie wiosną zdecydowała się Rada Polityki Pieniężnej zapowiadały poważne problemy dla posiadaczy oszczędności. Takie osoby oprócz mniejszego oprocentowania lokat odczuły również niestety wzrost inflacji. Właśnie dlatego można było spodziewać się, że w 2020 r. przeciętna lokata przyniosła stratę po uwzględnieniu inflacji oraz podatku Belki. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili przy pomocy danych NBP, czy ubiegłoroczny wynik był znacznie gorszy niż te z poprzednich lat.W tym celu porównano średnie oprocentowanie aktywnych lokat bankowych dla gospodarstw domowych oraz poziom rocznej inflacji. Poniżej prezentujemy wyniki analizy dotyczącej ostatnich 16 lat.Wynik dla 2020 r. nie jest jeszcze zupełnie pewny, ponieważ opiera się on na całorocznej prognozie inflacyjnej NBP z listopada. Tym niemniej, nie ulega wątpliwości, że miniony rok był najgorszy dla posiadaczy lokat co najmniej od czasu akcesji Polski do UE.Wg portalu RynekPierwotny.pl niestety prognozy dotyczące 2021 r. nie prezentują się najlepiej. Szansą na minimalizację depozytowych strat jest spadek inflacji spodziewany przez Narodowy Bank Polski. Na wzrost stóp procentowych NBP i oprocentowania lokat trudno bowiem liczyć.