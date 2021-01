2020 rok został w całości zdominowany przez COVID-19 i jego destrukcyjny wpływ na światową gospodarkę. W efekcie pandemii, nastąpiło znaczące zahamowanie systemu ekonomicznego, które doprowadziło do recesji. Bardzo trudna sytuacja dotknęła nie tylko poszczególne firmy, ale całe branże. W Polsce wsparcie finansowe ze strony Państwa w wielu przypadkach jest niewystarczające. Stąd naturalna potrzeba przedsiębiorców do szukania alternatywnych źródeł finansowania.

Przeczytaj także: Źródła finansowania firmy: dywersyfikacja

Czym jest finansowanie?

Zysk netto - najbardziej naturalne źródło finansowania, które pochodzi z wypracowanej nadwyżki finansowej firmy. Pożyczka B2B - udzielana jest pomiędzy przedsiębiorstwami, które między sobą negocjują warunki finansowania. Leasing - polega na przekazaniu praw przez Leasingodawcę do użytkowania przedmiotu umowy. Najpopularniejszym przedmiotem leasingu jest samochód. Faktoring - czyli spłata należności dłużnika przez firmę trzecią oraz przeniesienie na nią wierzytelności. Wiąże się to z opłatą - najczęściej jest to wartość procentowa od kwoty faktury. Kredyt kupiecki lub towarowy - dotyczy odroczonych płatności za towar lub usługę otrzymaną od kontrahenta. Warto utrzymywać z kontrahentami nienaganne relacje i traktować drugą stronę po partnersku. Dzięki temu, w trudnej dla firmy sytuacji, można podjąć próbę negocjacji z dostawcami odnośnie cen oraz możliwości wydłużenia okresu spłacalności. Kredyt bankowy - jest to najczęściej stosowane źródło finansowania, dlatego poniżej nieco więcej informacji o tej formie finansowania.

Kredyt bankowy - zmiany w 2020 roku

Kliknij, aby powiekszyć fot. Tombaky - Fotolia.com Jakie źródła finansowania w dobie koronawirusa? Jeśli firma z różnych powodów nie otrzymała kredytu lub poziom finansowania jest zbyt niski, może skorzystać z innej propozycji pozyskania dodatkowego kapitału takiej jak voucher, Business Angel czy emisja obligacji.

Przede wszystkim kluczowym czynnikiem dla banku jest zdolność kredytowa przedsiębiorstwa. Najważniejsze będzie wykazanie wypracowanych zysków lub wkład własny. Istotny jest także czas, w którym składamy wniosek. Należy badać wskaźniki finansowe (min. płynności, rotacji należności). Dotyczy to chociażby branż sezonowych - wnioski najlepiej składać w miesiącach z najwyższym obrotem. W okresach przedsezonowych wyniki mogą być znacznie niższe, co może negatywnie wpłynąć na decyzję. Trzeba pamiętać o przygotowaniu transparentnej dokumentacji wymaganej przez bank oraz unikaniu błędów formalnych. Warto więc przed złożeniem wniosku o kredyt, skrupulatnie sprawdzić go pod kątem ewentualnych niezgodności. Dla banku liczy się również szczegółowe rozpisanie profilu firmy - czym się zajmuje, jak wielu ma pracowników i z jakim doświadczeniem, plany rozwojowe, czy też punkty przewagi nad konkurencją. Można to określić jako “zrobienie dobrego PR przed bankiem”. Nie składamy wniosków we wszystkich możliwych bankach - dużo lepiej jest wybrać dwa lub trzy banki, w których będziemy starać się dopełnić formalności. Zwróć uwagę na RRSO, czyli roczną rzeczywistą stopę oprocentowania. W bankach jest to zazwyczaj parę procent, ale w instytucjach tzw. parabankowych kilkaset lub kilka tysięcy procent!

Alternatywne opcje do poszukiwania wsparcia

Voucher - na zasadzie “kup teraz, skorzystaj później”. To świetny pomysł, który pomoże otrzymać Twojej firmie kapitał już teraz. Musisz się jednak liczyć z tym, że za jakiś czas pojawią się klienci, którzy będą chcieli wykorzystać swój “weksel”.

- na zasadzie “kup teraz, skorzystaj później”. To świetny pomysł, który pomoże otrzymać Twojej firmie kapitał już teraz. Musisz się jednak liczyć z tym, że za jakiś czas pojawią się klienci, którzy będą chcieli wykorzystać swój “weksel”. Zmiana profilu firmy - bardzo często przedsiębiorstwa musiały nieco odejść od swojego core biznesowego, aby zapewnić sobie jakikolwiek obrót. Na początku pandemii, małe firmy odzieżowe, a nawet duże domy mody zdecydowały się na wprowadzenia do oferty maseczek. Obecnie nikogo nie dziwi, że restauracje, stołówki, itd., aby przetrwać oferują całodzienne wyżywienie cateringowe z dowozem do domu.

- bardzo często przedsiębiorstwa musiały nieco odejść od swojego core biznesowego, aby zapewnić sobie jakikolwiek obrót. Na początku pandemii, małe firmy odzieżowe, a nawet duże domy mody zdecydowały się na wprowadzenia do oferty maseczek. Obecnie nikogo nie dziwi, że restauracje, stołówki, itd., aby przetrwać oferują całodzienne wyżywienie cateringowe z dowozem do domu. Business Angel lub venture capital - wsparcie to polega na inwestycji w projekty, startupy czy też firmy. Najczęściej spotykane w początkowej fazie ich rozwoju, jednak nie jest to wymóg. W zamian inwestor otrzymuje część akcji lub udziałów.

- wsparcie to polega na inwestycji w projekty, startupy czy też firmy. Najczęściej spotykane w początkowej fazie ich rozwoju, jednak nie jest to wymóg. W zamian inwestor otrzymuje część akcji lub udziałów. Emisja obligacji - to jedna z alternatyw dla kredytu bankowego. Koszty finansowania wynikające z emisji obligacji, zależeć będą przede wszystkim od konkretnego profilu przedsiębiorstwa, jego wielkości oraz kondycji finansowej.

- to jedna z alternatyw dla kredytu bankowego. Koszty finansowania wynikające z emisji obligacji, zależeć będą przede wszystkim od konkretnego profilu przedsiębiorstwa, jego wielkości oraz kondycji finansowej. Dotacje, dofinansowania - tu za przykład mogą posłużyć Tarcze antykryzysowe, wprowadzone przez Rząd. Dotacje mogą również pochodzić z rąk samorządów czy funduszy Unii Europejskiej.

Według danych GUS za zeszły rok, w samym tylko II kwartale 2020 roku, upadłość ogłosiło o 20% więcej podmiotów gospodarczych, niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Szczególnie ucierpiały firmy z branży turystycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, rozrywkowej i sprzedaży detalicznej. Z problemem spotkały się również firmy pośrednio związane z wymienionymi branżami, takie jak szkoły językowe lub salony kosmetyczne.Jest to kapitał pozyskany na rozwój i bieżące potrzeby działalności przedsiębiorstwa, a w przypadku sytuacji pandemicznej – często na spłatę bieżących zobowiązań, takich jak rachunki czy pensje dla pracowników. W sytuacji kryzysowej, spowodowanej pandemią, w jakiej obecnie znalazło się wiele branż, jedynie zewnętrzne finansowanie może pomóc firmie przetrwać najtrudniejszy okres związany z wprowadzonymi przez Rząd restrykcjami.Najpopularniejsze rodzaje finansowania, jakie możemy wyróżnić to:Jeżeli przedsiębiorstwo, nie może w pełni lub w dużej części prowadzić działalności w związku z obostrzeniami, bardzo często zmuszone jest do pozyskania dodatkowego kapitału. Fundusze te posłużą na pokrycie bieżących zobowiązań. Jednak w związku z niepewną sytuacją gospodarczą w kraju, polityka kredytowa banków została bardzo mocno zaostrzona.W efekcie zdecydowanie zmniejszono limity finansowania przedsiębiorstw. W szczególności problemem uzyskania kredytu mają firmy z branż wyłączonych przez lockdown. Banki oficjalnie nie informują o wprowadzonych restrykcjach w stosunku do firm z wybranych sektorów gospodarki i właściciele tych firm mają coraz większe trudności z uzyskaniem finansowania.Kredyt bankowy stanowi bardzo często jedyne, realne źródło finansowania bieżących zobowiązań dla przedsiębiorcy. Dlatego ubiegając się o przyznanie finansowania, należy zwrócić szczególną uwagę na kilka bardzo istotnych aspektów:W sytuacji, w której firma z różnych powodów nie otrzymała kredytu lub poziom finansowania jest zbyt niski, może skorzystać z innej propozycji pozyskania dodatkowego kapitału:Jeżeli po przeczytaniu tego artykułu pojawią się w Twojej głowie dodatkowe pytania lub chcesz doprecyzować pewne, zawarte tu punty, zapraszam do kontaktu na adres mailowy ekspert@iSPRZET.pl W ciągu kilku dni postaram się odpowiedzieć na Twojego maila.