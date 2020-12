Santander Bank Polska: co 2. Polak bez oszczędności

Bezpieczeństwo finansowe to coś, co zyskuje na znaczeniu zwłaszcza w kryzysie. Z badania realizowanego przez Santander Bank Polska wynika, że towarzyszy ono co 2. Polakowi - taki odsetek naszego społeczeństwa deklaruje bowiem, że posiada oszczędności, które pozwalają spać spokojnie. Odpowiedzi udzielone przez respondentów wyraźnie pokazują również, że poczucie bezpieczeństwa finansowego uwarunkowane jest m.in. liczebnością gospodarstwa domowego, wiekiem oraz miejscem zamieszkania.

Przeczytaj także: Rosną obawy o bezpieczeństwo finansowe

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Gdzie mieszkają Polacy odczuwający najwyższy poziom bezpieczeństwa finansowego?

Jaki sposób gromadzenia oszczędności cieszy się wśród Polaków rosnącą popularnością?

Kto czuje się bezpieczniej ze swoimi finansami - kobiety czy mężczyźni?



Ocena finansowego poczucia bezpieczeństwa jest bardzo subiektywna, jednak z raportu „Finansowe DNA Polek i Polaków 2020” wynika, że bezpieczniej ze swoimi oszczędnościami czują się mężczyźni, którzy też częściej od kobiet mają odłożone jakiekolwiek pieniądze. Najbezpieczniej czują się osoby będące członkami 3 lub 4-osobowych gospodarstw domowych – odpowiednio 49 i 53 proc. deklaruje dobre samopoczucie w tej sferze – mówi Monika Szlosek, odpowiedzialna za ofertę inwestycyjno-oszczędnościową w Santander Bank Polska.

Wielkość miasta i wiek mają znaczenie

Poza wielkością miasta, w którym mieszkamy, także wiek zwiększa poczucie bezpieczeństwa finansowego. Z badań wynika, że ponad połowa osób między 40 a 49 rokiem życia (54 proc.) czuje się dobrze ze swoimi oszczędnościami. Może to wynikać z zachowawczego stylu odkładania pieniędzy przez Polaków, który wymaga znacznie dłuższego horyzontu czasowego, aby móc obserwować efekty pomnażania majątku – tłumaczy Monika Szlosek, odpowiedzialna za ofertę inwestycyjno-oszczędnościową w Santander Bank Polska.

Doceniamy automatyzację

Oszczędzanie „mimochodem” staje się coraz popularniejsze, szczególnie w grupie młodszych klientów, osób o niższych dochodach oraz rodzin wieloosobowych. Jest to dobre rozwiązanie na początek dla tych klientów, którzy mającym problem z systematycznym odkładaniem pieniędzy. Warto sprawdzić co oferuje w tym zakresie nasz bank – szczególnie, że z naszych badań wynika, że niemal jedna trzecia badanych Polaków nie orientuje się, czy taki produkt jest dla nich dostępny – podsumowuje Monika Szlosek, odpowiedzialna za ofertę inwestycyjno-oszczędnościową w Santander Bank Polska.

Jak już wspomniano we wstępie, przeszło połowa Polaków deklaruje, że nie posiada oszczędności zapewniających poczucie bezpieczeństwa finansowego . 37 proc. tej grupy nie ma w ogóle nadprogramowych zasobów finansowych, a 19 proc. je posiada, ale w zbyt małej kwocie, aby czuć się bezpiecznie.Z dużą doza prawdopodobieństwa można zakładać, że wynika to z wysokości dochodów - aż 87 proc. ankietowanych z dochodem do 2 000 zł miesięcznie nie ma oszczędności lub nie czuje się bezpiecznie z ich wysokością.Raport „Finansowe DNA Polek i Polaków 2020” Santander Bank Polska wskazuje również, że większe poczucie finansowego bezpieczeństwa mają mieszkańcy dużych miast, spośród których ponad połowa (57 proc.) wskazała taką odpowiedź. Potwierdzają to także dane GUS, z których wynika, że najwyższy poziom dochodów gospodarstw domowych jest właśnie w największych metropoliach.Zgodnie z wynikami badania „Finansowe DNA Polek i Polaków 2020” co piąty ankietowany korzysta z różnych form automatycznego oszczędzania niewielkiej kwoty po każdej lub po wybranych transakcjach. Co ciekawe, taki sam odsetek badanych deklaruje, że chętnie by z takiej możliwości skorzystało, gdyby była dostępna. 30 proc. badanych nie korzysta z automatycznego oszczędzania, mimo że jego bank oferuje taką możliwość.