Bank Pocztowy dołącza do grona instytucji oferujących produkty finansowe dla młodszych klientów. Konto w Porządku Start to rachunek stworzony z myślą o osobach pomiędzy 13. a 25. rokiem życia. Gwarantuje ono m.in. brak opłat za prowadzenie, dostęp do bankowości elektronicznej oraz mobilnej, a także bezpłatną kartę płatniczą do rachunku oraz darmowe wypłaty z bankomatów Planet Cash.

Kliknij, aby powiekszyć fot. coldwaterman - Fotolia.com Bank Pocztowy wprowadził konto dla młodzieży Konto w Porządku Start, którego prowadzenie jest bezpłatne, to propozycja skierowana do młodszych klientów, między 13 a 25 rokiem życia.



Co jest bezpłatne?

prowadzenie konta dla osób w wieku od 13 do 25 lat

karta płatnicza do konta wraz z atrakcyjnym programem lojalnościowym

przelewy i zlecenia stałe z konta przez bankowość internetową lub mobilną

wypłaty ze wszystkich bankomatów w sieci Planet Cash (możliwośc bezprowizyjnych wypłat ze wszystkich bankomatów w kraju i na świecie w ramach abonamentu za 6,50 zł miesięcznie)

Bank Pocztowy w ramach swojej oferty Konto w Porządku oferuje wariant „Start” - konto dla młodzieży oraz młodszych dorosłych. Rachunek przeznaczony jest dla klientów pomiędzy 13. a 25. rokiem życia. Osoby niepełnoletnie mogą go założyć w placówce Banku lub Poczty w obecności rodzica lub prawnego opiekuna. Potrzebna będzie do tego ważna legitymacja szkolna albo inny dowód tożsamości.Konstrukcja konta dla młodzieży zakłada, że młody klient zakłada indywidualny rachunek i dysponuje nim w ramach tzw. limitu zwykłego zarządu, czyli definiowanej przez rodzica/opiekuna łącznej kwoty wypłat, przelewów i płatności kartą.Dzięki Kontu w Porządku Start osoby między 13 a 18 rokiem życia mogą gromadzić oszczędności i samodzielnie dysponować swoimi pieniędzmi – wypłacać, robić przelewy, a także dokonywać płatności kartą, telefonem czy zegarkiem.Z chwilą założenia konta młody klient uzyskuje dostęp do bankowości online EnveloBank – internetowej oraz mobilnej, kartę płatniczą oraz płatności mobilne Apple Pay i Google Pay. W najbliższych tygodniach będzie mógł także korzystać z Blika.Po osiągnięciu przez posiadacza wieku 26 lat konto dla młodzieży automatycznie przekształci się w wariant Konta w Porządku dla osób od 26 do 64 lat