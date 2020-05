Budżet domowy w dobie pandemii. Jak o niego zadbać?

Jeszcze przed kilkoma miesiącami mówiliśmy głównie o polepszającej się sytuacji finansowej Polaków, rosnących wynagrodzeniach oraz pikującym bezrobociu. Dziś skupiamy się niestety głównie na szkodach, jakie może wyrządzić nam wybuch pandemii. Jak ratować budżet domowy w dobie pandemii i w obliczu majaczącego na horyzoncie pogorszenia sytuacji finansowej gospodarstwa domowego? Eksperci podpowiadają nam, w czym mogą nam pomóc niski WIBOR i wakacje kredytowe.

Raty w dół, ale nie dla wszystkich i nie od razu

Wakacje kredytowe wspomogą budżet domowy rzetelnych kredytobiorców



Budżet domowy najemcy z dopłatą do czynszu

Wprawdzie o tym, że bieżący rok może przynieść pogorszenie sytuacji gospodarczej naszego kraju i kondycji finansowej Polaków mówiło się już przed dobrymi kilkoma miesiącami, to nikt jednak nie spodziewał się, że kryzys nadejdzie tak szybko i zakrojony będzie na tak ogromną skalę.Wraz z zamrożeniem gospodarki wielu Polaków straciło możliwość zarobkowania, co pociągnęło za sobą poważne obawy o budżet domowy, zwłaszcza u tych, na których barkach spoczywa obowiązek comiesięcznego spłacania rat z tytułu zaciągniętych kredytów. Sytuacja jest wprawdzie trudna, ale z całą pewnością nie jest zupełnie beznadziejna. Z pomocą kredytobiorcom przychodzą niższe stopy i wakacje kredytowe . Dla tych, którzy dopiero gromadzą fundusze na wkład własny do kredytu lub zakup mieszkania, pomocny może okazać się rządowy pomysł dopłat do czynszu dla najemców.Decyzją Rady Polityki Pieniężnej z 08 kwietnia br. stopa referencyjna NBP spadła o kolejne 0,5 pkt. procentowego, co od początku marca oznacza jej spadek z 1,5% do 0,5%. Taka decyzja spowodowała spadek WIBOR-u, czyli stopy procentowej, która – razem z marżą banku – składa się na oprocentowanie kredytów hipotecznych . Niestety nie odczują tego wszyscy kredytobiorcy.Obniżka wysokości raty zależy od dokładnych parametrów kredytu, takich jak: kwota, okres kredytowania, marża banku oraz rodzaj rat (równe lub malejące). Z wyliczeń ANG Spółdzielni wynika, że przy kredycie hipotecznym na kwotę 230 tys. zł na 30 lat i marżą 2%, spłacanym w ratach równych, rata powinna spaść z poziomu ok. 1060 zł (przy stawce WIBOR 3M z początku marca w wysokości 1,71%) do ok. 930 zł po uwzględnieniu aktualnego poziomu WIBOR-u, co daje oszczędność ok. 130 zł.Dla tych, którzy już teraz zmagają się z problemami finansowymi uniemożliwiającymi zapłatę miesięcznej należności za mieszkanie, banki przewidują możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredytowych, czyli zawieszenia konieczności regulowania zobowiązań na 3 lub 6 miesięcy. Z tego rozwiązania mogą jednak skorzystać tylko te osoby, które regulują należności w terminie.Banki proponują dwie opcje. Pierwsza, to zawieszenie raty kapitałowej, co oznacza, że musimy zapłacić jedynie odsetki. Jest to mniej opłacalne dla stosunkowo niedawno zaciągniętych kredytów ze stałą ratą, ponieważ na początku kredytowania dużą część raty stanowią właśnie odsetki. Drugą opcją jest zawieszenie raty kapitało – odsetkowej. Takie rozwiązanie, choć w trudnej sytuacji korzystne, niestety spowoduje wzrost wysokości miesięcznych opłat w późniejszym czasie, ponieważ niezapłacone odsetki zostaną doliczone do kapitału. W tarczy antykryzysowej 3.0 planowane są zapisy o ustawowym zawieszaniu rat na trzy miesiące bez naliczania odsetek.Jednym z nowych rządowych pomysłów jest umożliwienie uzyskania dopłaty do czynszu dla osób, które borykają się obecnie z trudniejszą sytuacją finansową. Pomoc przewidziana jest dla wynajmujących mieszkanie od innych osób, czyli będą mogły z niej skorzystać także ci, którzy zbierają środki na własne, wymarzone lokum lub niezbędny do uzyskania kredytu hipotecznego wkład własny. Przepisy mają dotyczyć wszystkich najemców mieszkań komunalnych, towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielczych czy wynajętych od osoby prywatnej lub od firmy, którzy spełnią kryterium dochodowe. Od niego będzie też zależała wysokość dopłaty, która może wynieść nawet 1500 zł.