3 sposoby na problemy z kredytem: nie tylko wakacje kredytowe

Cięcia wynagrodzeń, redukcje czasu pracy, czy w końcu zwolnienia. To negatywne następstwa pandemii, z którymi zmierzyć się musiała wcale niemała rzesza Polaków. Wskazane czynniki w znacznym stopniu zwiększają ryzyko niemożności terminowego uregulowania zobowiązań wobec banku. Ja sobie radzić w takiej sytuacji? Z pomocą przychodzą takie rozwiązania jak np. wakacje kredytowe czy konsolidacja kredytów.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Agnieszka - Fotolia.com Jak poradzić sobie z kredytem hipotecznym? Zmniejszenie lub zawieszenie rat kredytu, a także konsolidacja to dobre opcje dla tych osób, które faktycznie mają przejściowe kłopoty finansowe i problem z zapłatą miesięcznych należności.

Zmniejszenie miesięcznej raty, czyli wydłużenie okresu spłaty kredytu

- Przyjmijmy, że dwa lata temu zaciągnęliśmy kredyt na kwotę 250 000 zł na okres 20 lat, z oprocentowaniem na poziomie 3,6%. W takiej sytuacji mamy ratę równą w wysokości ok. 1463 zł. Przy 20-letnim okresie kredytowania spłacilibyśmy 101 066 zł odsetek. Jeżeli po tych dwóch latach zdecydowalibyśmy się na przedłużenie kredytu do 30 lat, to nasza miesięczna rata wynosiłaby ok. 1098 zł, a łącznie w całym okresie kredytowania odsetki wyniosą 154 135 zł. Taka operacja daje nam oszczędność na racie miesięcznej 365 zł, ale za to spowoduje wzrost całkowitej kwoty do spłaty o ponad 53 tys. zł – tłumaczy Katarzyna Dmowska z ANG Spółdzielni.



Konsolidacja kredytów możliwa, ale tylko w tym samym banku

Zawieszenie całości lub części raty

- Pierwsza, to zawieszenie raty kapitałowej, co oznacza, że musimy zapłacić jedynie odsetki. Jest to mniej opłacalne dla stosunkowo niedawno zaciągniętych kredytów ze stałą ratą, ponieważ na początku kredytowania dużą część raty stanowią właśnie odsetki. Drugą opcją jest zawieszenie raty kapitało – odsetkowej. W przyjętej w ostatnim czasie Tarczy Antykryzysowej 4.0. wprowadzono nowe przepisy dotyczące wakacji kredytowych, dzięki którym będzie można zawiesić spłatę zarówno części odsetkowej, jak i kapitałowej maksymalnie do trzech miesięcy. Rozwiązanie przeznaczone jest dla osób, które straciły pracę lub główne źródło dochodu po 13 marca. Jeżeli jednak kredytobiorca ma więcej kredytów u jednego kredytodawcy, będzie musiał wybrać jeden, w którym chce skorzystać z wakacji kredytowych –dodaje Katarzyna Dmowska.



Dane raportu AMRON-SARFiN wskazują, że liczba udzielonych w minionym roku kredytów hipotecznych okazała się rekordowa (225 tys.). Niespodziewane pojawienie się koronawirusa sprawiło, że całkiem spore grono zeszłorocznych kredytobiorców gorączkowo poszukuje dziś sposobu na dopięcie budżetu i terminową spłatę zobowiązań wobec banków. Jak duża jest skala problemu?Jak potwierdza zrealizowane przez Uniwersytet Warszawski badanie Diagnoza+, w następstwie pandemii na bezrobocie wysłanych zostało aż 660 tys. osób. Co gorsza, finansowe problemy dotykają nie tylko tych, którzy utracili zatrudnienie. W kryzysowych realiach pracodawcy zmniejszają wymiar pracy, przez co pensje bywają obcinane nawet o 20%. Aż 1/3 gospodarstw domowych musi sobie radzić ze spadkiem dochodów.Jednym ze sposobów na zmniejszenie miesięcznych zobowiązań - chociaż wobec banku - jest wydłużenie okresu spłaty kredytu. Dzięki temu obniżona zostanie wysokość jego rat, ale niestety wzrośnie całkowity koszt.Z tej opcji nie może jednak skorzystać każdy. Pozytywna decyzja zależy m.in. od maksymalnego okresu kredytowania obowiązującego w danym banku. W większości przypadków wynosi on do 30 – 35 lat. Nie przedłużymy zatem kredytu, jeżeli obecne warunki już przewidują taki okres spłaty. Innym czynnikiem decydującym o możliwości przedłużenia okresu spłaty jest wiek kredytobiorcy. Również w tej kwestii banki wewnętrznie ustalają limity. W większości przypadków, bank nie przedłuży kredytu, jeśli w momencie spłaty ostatniej raty wiek kredytobiorcy będzie wynosił 70 lat.Osoby, które posiadają więcej niż jedno zobowiązanie wobec banku, mogą je skonsolidować. Ta opcja pozwala na przekształcenie wszystkich posiadanych zobowiązań – pożyczek, kredytów czy debetów na karcie płatniczej w jedno, z jedną ratą. Największą zaletą takiego kredytu jest często niższa miesięczna rata niż suma wszystkich rat, jakie do tej pory musieliśmy płacić. Niestety sprawa znacznie się komplikuje po utracie pracy. Wtedy konsolidacja możliwa jest tylko w przypadku należności posiadanych w jednym banku.Zawieszenie obowiązku spłaty rat, czyli tzw. wakacje kredytowe , to najpopularniejsza w ostatnim czasie propozycja banków na poradzenie sobie z przejściowymi problemami finansowymi. Mamy do wyboru dwie opcje.Zmniejszenie lub zawieszenie rat kredytu, a także konsolidacja to dobre opcje dla tych osób, które faktycznie mają przejściowe kłopoty finansowe i problem z zapłatą miesięcznych należności. Korzystanie z tych możliwości przez pozostałe osoby nie jest opłacalne, ponieważ zwiększa koszt całkowity kredytu.