Jak zniknąć z rejestru dłużników BIG?

Trafienie do rejestru dłużników BIG jest równoznaczne z powiadomieniem różnych instytucji rynkowych o tym, że dany podmiot ma problemy finansowe i może być niewypłacalny. Dla banków, instytucji kredytowych, ubezpieczycieli, czy telekomów jest to wyraźny sygnał, że popisanie umowy z taką osobą (firmą) może oznaczać problemy z wyegzekwowaniem płatności. W jakich sytuacjach możemy trafić do bazy dłużników. Co zrobić, aby z niej zniknąć?

Jakie zadłużenia trafiają do rejestru dłużników?

– Do rejestru zadłużonych Biura Informacji Gospodarczej można zgłosić dług, którego wysokość to minimum 200 zł w przypadku osób prywatnych i 500 zł w przypadku firm. Dodatkowo, od momentu powstania długu musi upłynąć minimum 30 dni. Należy też pamiętać, że dłużnik musi zostać poinformowany o fakcie zamiaru zgłoszenia jego danych do BIG z minimum miesięcznym wyprzedzeniem – wyjaśnia Damian Bednarski z Ultimo.

– Osoby prywatne mogą raz na sześć miesięcy pobrać darmowy raport BIG na swój temat. Dowiemy się z niego m.in. czy nasze dane widnieją w rejestrze dłużników oraz kto ewentualnie dokonał takiego wpisu i na jaką kwotę zalegamy danemu wierzycielowi. Wniosek o taki raport można złożyć on-line – dodaje Damian Bednarski.

Jak usunąć wpis w BIG?

Jak wyjaśnia komunikat opublikowany przez firmę Ultimo, w rejestrze dłużników znajdują się informacje odnośnie osób i firm posiadających długi wynikające z nieterminowego regulowania zobowiązań wobec ich wierzycieli. W naszym kraju bazy dłużników prowadzone są m.in. przez: Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. czy Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.Do rejestru dłużników nie trafia się oczywiście ani przypadkowo, ani też automatycznie. O wpisaniu zadłużonego do bazy decydują jego wierzyciele. Jak działa tego rodzaju zgłoszenie i co dzieje się z nim później?Przede wszystkim należy pamiętać, co zresztą wyraźnie podkreśla Ultimo, do bazy dłużników nie może trafić każde zadłużenie.Z bazy dłużników BIG korzystają m.in. banki oraz inne instytucje finansowe w celu weryfikacji wiarygodności klienta. W przypadku, gdy nasze dane widnieją w rejestrze może zdarzyć się, że bank odrzuci nasz wniosek kredytowy, a operator telefonii komórkowej czy telewizji kablowej odmówi nam podpisania umowy.Do bazy dłużników może nas zatem zaprowadzić zaledwie jedna, ale zupełnie zapomniana faktura za telefon. Właśnie dlatego np. przed zaciągnięciem kredytu warto samemu sprawdzić czy nasze dane pojawiają się w rejestrze dłużników.Dane dotyczące zadłużeń nie są wpisywane do rejestru na stałe. Kiedy spłacimy dług zgłaszający jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania tych informacji do BIG, aby przywrócić nam „czyste konto” i usunąć informacje o zadłużeniu z rejestru dłużników. Właśnie dlatego powinniśmy skontaktować się z wierzycielem, dogadać się z nim i rozłożyć dług na raty, które będą dopasowane do naszych możliwości finansowych. Sporym udogodnieniem jest możliwość spłaty zobowiązania przez internet.