BIK: kredyty mieszkaniowe rosną, na karty kredytowe mniej chętnych

W styczniu 2020 r., w porównaniu do stycznia 2019 r., w ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i udzieliły na wyższą kwotę jedynie kredytów mieszkaniowych (+24,3%). W przypadku pozostałych trzech produktów kredytowych udzielono ich na niższą wartość, tj.: kart kredytowych (-11,7%), limitów kredytowych (-6,0%), kredytów konsumpcyjnych (-1,3%). Podobna tendencja wystąpiła w ujęciu liczbowym: udzielono więcej kredytów mieszkaniowych (+15,3%), natomiast przyznano mniej limitów kredytowych (-17,6%), kart kredytowych (-11,3%) oraz udzielono mniej kredytów konsumpcyjnych (-1,8%).

Kredyty mieszkaniowe

- Dodatnia dynamika wartościowa wynika głównie ze struktury udzielanych kredytów - w styczniu br. już 71,4% wartości udzielonych kredytów dotyczyło przedziału kwotowego powyżej 250 tys. zł. Analizując sytuację w poszczególnych przedziałach kwotowych, określających wartość udzielanego kredytu mieszkaniowego, nadal tak, jak w całym 2019 r., obserwujemy odmienne tendencje – podsumowuje prof. Rogowski. - Dodatnie dynamiki sprzedaży kredytów mieszkaniowych zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym dotyczą tylko kredytów powyżej 200 tys. zł, w tym w szczególności kredytów powyżej 350 tys. zł, których w styczniu 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. w ujęciu liczbowym udzielono więcej o 42,9%, a wartościowym o 43,6%.

Kredyty konsumpcyjne (kredyty gotówkowe i ratalne)

- W styczniu 2020 r. ujemne dynamiki roczne liczby oraz wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych dotyczyły wszystkich przedziałów wartości udzielanych kredytów. Najwyższa ujemna dynamika występowała w kredytach konsumpcyjnych z przedziału 1 tys. – 2 tys. zł: liczbowo (-4,7%) oraz (-4,8%) wartościowo. Ujemna dynamika dotyczyła również kredytów wysokokwotowych powyżej 20 tys. zł: w ujęciu liczbowym (-0,5%) i w wartościowym(-1,2%). Dawno takiego zjawiska nie obserwowaliśmy, czyżby był to wpływ „małego TSUE” – komentuje prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.

Karty kredytowe

- W styczniu 2020 r., po okresie wzrostów obserwujemy ponownie wysokie ujemne dynamiki sprzedaży kart kredytowych. Zjawisko to nie dotyczy wszystkich przedziałów kwotowych. Najwyższą dodatnią dynamikę przyznawanych limitów na kartach kredytowych w styczniu 2020 r. w porównaniu do stycznia 2019 r. zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym, odnotowały karty o limitach w przedziale poniżej 1 tys. zł, odpowiednio 11,6% oraz 14,0%, a także 4,5 do 10 tys. zł – 8,1% oraz 8,7%, co w dużej części wynika z zaangażowania niektórych banków w finansowanie zakupów w sklepach i na platformach internetowych w formie przyznawania limitów w kartach kredytowych.

Limity kredytowe w kontach osobistych

- W przypadku limitów ujemna dynamika zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym dotyczyła wszystkich przedziałów kwotowych. Najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu ilościowym odnotowaliśmy dla limitów z przedziałów niskokwotowych: do 0,5 tys. zł (-24,7%) oraz 0,5 - 1 tys. zł (-23,4%). Jakość limitów kredytowych jest dobra – Indeks jakości wynosi 3,29%, choć wzrósł (pogorszył się) w okresie styczeń 2019 – styczeń 2020 o 0,3 pkt proc - zauważa prof. Rogowski z BIK.



Miesięczny odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych w styczniu 2020 r. wyniósł 0,74%, co potwierdza wieloletnią już stałą obserwację dotyczącą niskiego poziomu ryzyka kredytowego związanego z udzielaniem kredytów mieszkaniowych. W ostatnich 12 miesiącach (styczeń 2020 do stycznia 2019) jakość portfela nieznacznie się poprawiła, o czym świadczy niewielki spadek (poprawa) Indeksu o (-0,07). W pierwszym miesiącu 2020 r., jedną trzecią udzielanych przez banki i SKOK-i kredytów konsumpcyjnych stanowiły kredyty średniokwotowe (7 – 20 tys. zł) oraz wysokokwotowe (powyżej 20 tys. zł). W ujęciu wartościowym stanowiły one już 85,4% wartości wszystkich udzielonych w styczniu 2020 r. kredytów konsumpcyjnych. Dynamika kredytów gotówkowych wysokokwotowych (powyżej 50 tys. zł) udzielonych w styczniu 2020 r., w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, w ujęciu liczbowym wyniosła (-2,8%), a w wartościowym (-3,9%). Średnia wartość udzielonego kredytu konsumpcyjnego w styczniu 2020 r. wyniosła 11 952 zł i jest wyższa o 0,5% od średniej wartości udzielonego kredytu konsumpcyjnego w styczniu zeszłego roku. Dla kredytów gotówkowych średnia wartość udzielonego kredytu to 18 531 zł – spadek o 1,6% w stosunku do stycznia 2019 r. Średnia wartość kredytu ratalnego to 5044 zł i jest ona wyższa niż rok temu o 7,7%.