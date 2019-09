Zaskakująca eksplozja kredytów hipotecznych

II kwartał bieżącego roku rynek kredytów hipotecznych może uznać za niezwykle udany. I wprawdzie wiosna tradycyjnie już owocuje zwiększeniem wolumenu nowych umów kredytowych, to jednak to, co działo się z akcją kredytową w okresie od kwietnia do czerwca, z powodzeniem można nazwać rekordem - jej wartość zdołała przekroczyć 16 mld zł.

- W drugim kwartale 2019 wbrew oczekiwaniom rynku, większość banków podwyższyło warunki cenowe dla udzielanych przez siebie kredytów hipotecznych. Obserwujemy lekki wzrost marż kredytowych i coraz mocniejsze promowanie przez banki klientów korzystających z dodatkowych produktów bankowych tzw. cross-sell’u. Nowością na rynku jest także uzależnienie wysokości marży od lokalizacji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, które wprowadziło PKO BP. Najbardziej zauważalny wzrost marż dotyczy kredytów hipotecznych z najniższym 10% wkładem własnym. W przypadku kredytów z 20% lub większym wkładem własnym warunki cenowe są niemal identyczne kwartał do kwartału, mówi Andrzej Łukaszewski, ekspert finansowy Gold Finance.

– Inflacja utrzymuje się na umiarkowanym poziomie pomimo wyraźnego wzrostu cen. Możemy jednak w niedalekiej przyszłości dotknąć celu inflacyjnego co może spowodować wzrost stóp procentowych. Na razie kredytobiorcy nadal mogą cieszyć się z niskiego oprocentowania ich kredytów hipotecznych i niezmiennej wysokości ich rat kredytowych, dodaje Andrzej Łukaszewski z Gold Finance.

Kliknij, aby powiekszyć fot. tuk69tuk - Fotolia.com Co słychać na rynku kredytów? W drugim kwartale 2019 większość banków podwyższyło warunki cenowe dla udzielanych przez siebie kredytów hipotecznych.

Zdolność kredytowa w dół...

… a raty coraz wyższe

Średnia wartość kredytu hipotecznego

Ile pożyczamy?

Obserwacje prowadzone przez Metrohouse i Gold Finance dowodzą zmniejszenia aktywności klientów inwestycyjnych, którzy finansowali zakup mieszkania na wynajem kredytem z minimalnym wkładem własnym . Jest to w głównej mierze następstwo aktualnych warunków oferty kredytowej banków, a także pnących się w górę cen mieszkań. Miesięczne zobowiązanie z tytułu raty takiego kredytu zaczyna przewyższać przychody z wynajmu.Względem pierwszego kwartału br. przeciętna zdolność kredytowa modelowej rodziny 2+2 oraz pary zanotowała delikatny spadek. W obu przypadkach jest to 7 tysięcy złotych, co raczej ma znikomy wpływ na zmiany w decyzjach zakupowych kredytobiorców. Jednak w przypadku singla zdolność kredytowa uległa obniżeniu już o 23 tysiące złotych. Przy miesięcznych dochodach gospodarstwa domowego na poziomie 8 tys. zł netto rodzina 2+2 otrzyma od banku maksymalnie 623 tys. zł. kredytu, a para 778 tys. zł. W przypadku singla zarabiającego 5 tys. zł zdolność kredytowa wyniesie 473 tys. zł.Kupując mieszkanie należy przygotować się, że zapłacimy nieco wyższe raty niż w I kw. 2019 r. Przy mieszkaniu w cenie 300 tys. zł rata miesięczna kredytu wyniesie 1301 zł, a gdy cena mieszkania wyniesie 500 tys. zł miesięczny koszt kredytu to 2169 zł (kredyt na 30 lat, wkład własny 10 proc.). Oczywiście nasze wyliczenia oparte są na uśrednionych wartościach, ale jednocześnie dają pogląd na poziom kosztów, na jaki należy przygotować się kupując mieszkanie w określonej cenie.W Warszawie 65 proc. kredytów hipotecznych udzielonych za pośrednictwem ekspertów Gold Finance mieści się w zakresie 200-400 tys. zł, choć w stolicy najczęściej wnioskowaliśmy o kwoty od 200 do 300 tys. zł (41 proc.). W koszyku 5-ciu największych metropolii nie ma dominującego zakresu. Najwięcej kredytobiorców z tych miast zgłasza zainteresowanie kredytami od 200 do 400 tys. zł. Ciekawostką jest dość wysoki odsetek kredytów pomiędzy 400 a 500 tys. zł (14 proc.). W pozostałych lokalizacjach 60 proc. kredytów mieści się w przedziale 100-300 tys. zł.Ciekawe obserwacje przynosi analiza średniej kwoty kredytu udzielanego za pośrednictwem Gold Finance. W II kw. 2019 w Warszawie średnia spadła do bardzo niskiego poziomu 221 tys. zł podczas, gdy jeszcze przed rokiem nabywcy nieruchomości w Warszawie zadłużali się na średnim poziomie 391 tys. zł. Wytłumaczeniem tej sytuacji jest wysoki udział wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu, znamienny zwłaszcza dla Warszawy, gdzie gotówki w obrocie na rynku nieruchomości jest najwięcej. W koszyku największych polskich miast średni nowy kredyt hipoteczny jest bliski poziomu 300 tys. zł., a w pozostałych miastach nieznacznie przekracza 250 tys. zł.