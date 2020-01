KIR: przeniesienie konta bankowego coraz popularniejsze

Lojalność wobec jednego banku bywa, ale wcale nie musi być najlepszym rozwiązaniem. Czasami zdecydowanie lepszym pomysłem jest przeniesienie konta bankowego do innej instytucji. W ostatnim kwartale minionego roku na taki krok zdecydowały się 11 733 osoby - donosi Krajowa Izba Rozliczeniowa.

W minionym roku decyzję o zmianie rachunku bankowego, z wykorzystaniem systemu Ognivo, podjęło zdecydowanie więcej osób niż rok wcześniej.

Jak wynika z danych udostępnionych przez KIR, w ostatnich trzech miesiącach decyzję o przeniesieniu konta bankowego za pośrednictwem systemu Ognivo podjęły 11 733 osoby. To całkiem pokaźne grono, zważywszy chociażby, że w analogicznym okresie poprzedniego roku odnotowano 3 833 tego rodzaju wnioski. W znakomitej większości przypadków (11 703 osoby, czyli ponad 99 proc.) wnioskujący o przeniesienie konta bankowego zamykali jednocześnie dotychczas posiadane rachunki. Przeniesienia salda dokonało 10 866 osób, tj. 92 proc. wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiły 843 osoby, a o przeniesienie poleceń zapłaty – 589 osób.Jak przypomina KIR, w celu przeniesienia konta bankowego z dotychczasowego banku do innego, z wykorzystaniem systemu Ognivo, wystarczy złożyć wniosek i upoważnienie dotyczące przeniesienia usług. Równocześnie w taki sam sposób można złożyć wniosek o zamknięcie rachunku bankowego. Za pośrednictwem systemu Ognivo klienci banków mają możliwość wydania dyspozycji przekazania środków czy przeniesienia zleceń płatniczych i pełnomocnictw złożonych w dotychczasowym banku. Wszystkie formalności z tym związane przejmuje bank, którego stajemy się klientem. Na wniosek klienta bank może dodatkowo przekazać informację o dokonanej zmianie rachunku bankowego wskazanym przez klienta instytucjom. Cały proces zajmuje zaledwie kilka dni i nie wymaga udziału klienta.System Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację on-line pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową.