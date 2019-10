Przeniesienie konta bankowego w III kw. 2019 r.

Przeniesienie konta bankowego za pośrednictwem obsługiwanego przez KIR systemu Ognivo to sprawa dość prosta i wymagająca od klienta właściwie minimalnego zaangażowania, ponieważ wszelkie obowiązki w tym zakresie przejmuje bank. W III kwartale br. na zmianę konta w ten sposób zdecydowało się ponad 11,5 tysiąca osób.

Z danych zaprezentowanych przez KIR wynika, że w III kwartale br. na przeniesienie konta bankowego za pośrednictwem systemu Ognivo zdecydowało się 11 565 osób. Dla porównania, w tym samym okresie 2018 r. takich wniosków złożono 4 295. Na zamknięcie dotychczasowego rachunku w III kw. 2019 r. zdecydowało się 11 517 osób, a więc przeszło 90 proc. grupy wnioskującej o zmianę. Na przeniesienia salda zdecydowały się 10 662 osoby, tj. 92 proc. wnioskujących. Bardzo wąskie grono wnioskodawców zadecydowało o przeniesieniu zleceń stałych (815 osób) i poleceń zapłaty (584 osoby).Aby przenieść konto bankowe z dotychczasowego banku do innego za pośrednictwem obsługiwanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową systemu Ognivo, należy złożyć stosowny wniosek wraz z upoważnieniem do przeniesienia usług. W ten sam sposób można również zawnioskować o zamknięcie rachunku bankowego Poprzez system Ognivo klienci banków mogą wydawać dyspozycje przekazania środków czy też przeniesienia zleceń płatniczych i pełnomocnictw złożonych w dotychczasowym banku. Wszelkie formalności z tym związane spoczywają na barkach banku, którego stajemy się klientem. Co więcej, klient może również wnioskować, aby bank o dokonanej zmianie rachunku poinformował wskazane instytucje. Cały proces zamyka się w nie więcej niż kilku dniach i nie wymaga udziału klienta.System Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację on-line pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową.