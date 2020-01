Kredyt hipoteczny to produkt, który cieszy się wśród Polaków niesłabnącym zainteresowaniem. Z danych BIK wynika, że od stycznia do listopada 2019 roku ilość zaciągniętych zobowiązań podskoczyła o 3,2%, a wartość o 14,3% rdr. Warunki oraz dostępność kredytowania sprawiają, że coraz większa rzesza Polaków zastanawia się nad zaciągnięciem kolejnego już kredytu. Powinni się jednak spodziewać, że banki będą im stawiać nieco wyższe wymagania niż ma to miejsce w przypadku osób zaciągających swoje pierwsze zobowiązanie.

- Nie musi to jednak oznaczać, że co roku przybywa w Polsce ponad 200 tys. nowych kredytobiorców. Często zdarza się bowiem, że te osoby, które nie mają większych problemów ze spłatą należności, zgłaszają się do banku z kolejnym wnioskiem kredytowym. Czasem celem jest zakup mieszkania np. dla dziecka, czasem – inwestycja pod wynajem. I to właśnie cel kredytu zwykle decyduje o tym, jaką decyzję otrzymamy z banku – mówi Katarzyna Dmowska z ANG Spółdzielni.

Kliknij, aby powiekszyć fot. ESCALA - Fotolia.com Kredyt hipoteczny O kolejny kredyt hipoteczny może być trudniej niż o pierwszy.

Kolejny kredyt hipoteczny to zwykle coraz wyższy wkład własny

- Banki przy kolejnym kredycie hipotecznym mogą oczekiwać wyższego wkładu własnego, mogą też zaproponować wyższą marżę. Są też banki, które wprowadzają limity przyznawanego finansowania, chociażby ze względu na podwyższone ryzyko, w związku z czym w niektórych przypadkach nie otrzymamy kredytu już na czwarte lokum. Są też jednak i takie banki, które jako jedyne kryterium przyjmują zdolność kredytową – jeśli jest ona wystarczająca, to nie ma znaczenia, który to już kredyt wnioskującego. Reasumując, podejście do tego tematu jest różne w różnych bankach, dlatego warto posilić się przy wnioskowaniu o kolejny kredyt wiedzą i doświadczeniem ekspertów – dodaje Katarzyna Dmowska.

Rekordowo niskie stopy procentowe i rosnące wynagrodzenia to dwa istotne czynniki decydujące o tym, że kredyt hipoteczny wciąż cieszy się wśród Polaków dużą popularnością. Nie zaszkodziło jej ani podniesienie wymaganego wkładu własnego, ani też wygaśnięcie programu Mieszkanie dla młodych. Jednocześnie coraz częściej zdarza się, że osoby, które posiadają już jedno zobowiązanie, zastanawiają się nad zaciągnięciem drugiego. Czy łatwo jest zdobyć drugi kredyt hipoteczny?Jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej, w okresie styczeń – listopad 2019 r. banki udzieliły 219,8 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 59,846 mld zł. W porównaniu z tym samym okresem w roku poprzednim, oznacza to 3,2% wzrost w ujęciu liczbowym oraz 14,3% pod względem wartościowym.Co do zasady bank udziela finansowania na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych klienta. Oznacza to, że decyzja o przyznaniu kredytu hipotecznego zależy od dobrego uzasadnienia inwestycji i interpretacji analityka. Jeśli uzna on, że kolejne lokum nie jest zaspokojeniem potrzeb własnych, a chęcią zarobku – np. mieszkanie pod wynajem, to możemy nie otrzymać finansowania lub otrzymać propozycję na nieco innych, mniej atrakcyjnych warunkach. Jednak tego typu problemy zaczynają się zwykle dopiero przy trzecim i kolejnym kredycie.