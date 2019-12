Elixir: przelewy natychmiastowe biją rekord, w euro osłabienie

Krajowa Izba Rozliczeniowa podsumowała listopadowe osiągnięcia w zakresie zrealizowanych przelewów. W badanym okresie system Elixir odnotował wartościowe i ilościowe wzrosty transakcji. O ile jednak przelewy natychmiastowe zdołały pobić kolejne rekordy, o tyle już Euro Elixir zanotował spadki.

Przelewy natychmiastowe

Euro Elixir

Z komunikatu opublikowanego przez KIR wynika, że listopad br. zakończył się 157,1 mln transakcji (w tym uznania i obciążenia), których wartość osiągnęła poziom 471,9 mld zł. Takie statystyki oznaczają, że roczne wzrosty zanotowano zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym. Analogiczne wyniki sprzed roku to 154,3 mln komunikatów o wartości 470,4 mld zł. Rekordową datą analizowanego okresu okazał się 12 listopada, kiedy to w systemie Elixir odnotowano 15,4 mln transakcji opiewających na 27,3 mld zł.W systemie Express Elixir, w którym realizowane są przelewy natychmiastowe oraz przelewy na numer telefonu (pomiędzy indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK) rozliczono w badanym okresie 2,77 mln transakcji, których wartość osiągnęła poziom 4,1 mld zł. To oznacza, że przelewy natychmiastowe ponownie pobiły rekord.Dla porównania, w listopadzie 2018 r. w systemie Express Elixir zrealizowano 1,49 mln transakcji, których łączna wartość wyniosła 3,2 mld zł. Liczba zrealizowanych przelewów natychmiastowych, w stosunku do listopada 2018 r. zwiększyła się o 86 proc., a wartość wzrosła o 31 proc.Najwyższą, dzienną liczbę transakcji w tym miesiącu odnotowano 8 listopada - wyniosła 159,7 tys. przelewów natychmiastowych o wartości 292,6 mln zł.W systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro, rozliczono w listopadzie 2,68 mln transakcji o wartości 14,4 mld euro.W listopadzie ubiegłego roku zrealizowano 3,18 mln komunikatów, których wartość wyniosła 18,1 mld euro. Rok do roku nastąpił spadek liczby transakcji o 16 proc. i wartość - o 21 proc. W analizowanym miesiącu rekordowym dniem pod względem liczby rozliczonych przez Euro Elixir komunikatów był 4 listopada – system przetworzył wówczas 162,9 tys. transakcji o łącznej wartości 772,2 mln euro.