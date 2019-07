Przelewy natychmiastowe cieszą się wśród Polaków coraz większą popularnością, Co więcej, okazuje się, że spore grono klientów życzyłoby sobie, aby pieniądze w każdym przypadku bezzwłocznie docierały do ich adresata. Dowodzi tego badanie zrealizowane przez przez Kantar TNS* dla KIR i Związku Banków Polskich.

- Popularność przelewów natychmiastowych rośnie wśród Polaków wyjątkowo dynamicznie. Widzimy to w statystykach obsługiwanego przez KIR systemu Express Elixir – komentuje Grzegorz Leńkowski, dyrektor Linii biznesowej płatności natychmiastowe w KIR. - W maju tego roku, po raz pierwszy w historii systemu, miesięczna liczba zrealizowanych transakcji przekroczyła dwa miliony (2,082 mln) i osiągnęła wartość 3,56 mld zł. W porównaniu do maja 2018 r. odnotowaliśmy 132 proc. wzrost liczby transakcji i ponad 53 proc. wzrost wartości obrotów – wylicza Grzegorz Leńkowski.

Kliknij, aby powiekszyć fot. whitelook - Fotolia.com Przelew Klienci banków uważają, że przelewy natychmiastowe powinny być stosowane w każdej sytuacji.

- Podstawową cechą odróżniającą świat cyfrowy od analogowego jest szybkość procesów. Możliwość dokonania przelewu w czasie liczonym w sekundach jest kluczowa w realizacji usług, które co do zasady powinny być dostępne natychmiast – wyjaśnia Grzegorz Leńkowski.

- To właśnie najmłodsi klienci banków, dla których świat cyfrowych usług jest codziennością, będą wywierać presję na dostosowanie oferty instytucji finansowych do potrzeb konsumenckich. Ten proces jest nieunikniony – przewiduje Grzegorz Leńkowski.

O tym, że wszystkie przelewy powinny być natychmiastowe, przekonanych jest 36 proc. respondentów. Dla porównania, jeszcze w minionym roku odsetek tego rodzaju wskazań był o 12 pkt. proc. niższy. Badanie ujawnia również, że taką potrzebę mają przede wszystkim trzydziestolatkowie (40 proc. wskazań). Wśród grup zawodowych najbardziej zorientowani na błyskawiczne przekazywanie pieniędzy są przedstawiciele wolnych zawodów - co 2. z nich uważa, że przelewy natychmiastowe powinny być normą.31 proc. ogółu badanych uważa natomiast, że przelewy natychmiastowe przydają się przede wszystkim do opłacania rachunków „na ostatnią chwilę”, a także wówczas, gdy chcemy mieć pewność, że wpłata bezzwłocznie trafi do swojego adresata.Z przelewów natychmiastowych wciąż najchętniej korzystamy w sytuacji, kiedy chcemy szybko i pewnie przetransferować środki na konto innej osoby oraz gdy musimy uregulować„w ostatniej chwili” rachunek za energię elektryczną, wodę, gaz, itp. (w obu przypadkach odsetek wskazań wyniósł 31 proc.). Niemal tyle samo ankietowanych wskazało na pilne płatności na rzecz administracji publicznej (30 proc.), czyli np. płatności podatkowe, opłaty administracyjne, mandaty. W dalszej kolejności respondenci wymieniają spłatę rat kredytu, pożyczki lub karty kredytowej (20 proc.). Potrzebę skorzystania z przelewu natychmiastowego w sytuacji zakupów na dużą kwotę, za które nie chcemy płacić gotówką, zadeklarowało 14 proc. badanych.Obecnie niemal co piąty Polak w wieku 19-25 lat w przypadku transakcji na dużą kwotę, np. zakup samochodu, woli wykonać przelew natychmiastowy, niż płacić gotówką.