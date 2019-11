Przelewy Elixir w X 2019 r.

171 mln transakcji, których wartość sięgnęła 515,3 mld zł. To najświeższe, październikowe statystyki dotyczące systemu Elixir. W systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro, rozliczono 3,58 mln komunikatów o wartości 19,72 mld euro. W systemie Express Elixir odnotowano z kolei 2,7 mln przelewów natychmiastowych o wartości przekraczającej 4 mld zł.

Przydatne linki:

Sesje elixir



W porównaniu z październikiem 2018 roku liczba transakcji w systemie Elixir wzrosła o 3 proc. (171 mln komunikatów vs 166,27 mln komunikatów), a ich wartość wzrosła o 5 proc. (515,3 mld zł vs 489,87 mld zł).Rekordowy w analizowanym miesiącu okazał się 14 października, kiedy to w systemie Elixir przetworzono 10,9 mln komunikatów o wartości 27,1 mld zł.Euro Elixir zdołał rozliczyć w październiku br. 3,58 mln transakcji o wartości 19,72 mld euro. Dla porównania w analogicznym miesiącu poprzedniego roku było ich 3,22 mln (18,42 mld euro). To oznacza, że w ujęciu rocznym liczba transakcji wzrosła o 11 proc., a ich wartość podskoczyła o 7 proc. W analizowanym miesiącu rekordowym dniem pod względem liczby rozliczonych przez Euro Elixir komunikatów był 1 października – system przetworzył wówczas 197,8 tys. transakcji o łącznej wartości 977,5 mln euro.W systemie Express Elixir, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (pomiędzy indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK) w październiku br. rozliczono 2,7 mln transakcji o wartości 4,29 mld zł. Dla porównania, w październiku 2018 r. w systemie Express Elixir zrealizowano 1,36 mln transakcji, których łączna wartość wyniosła 3,02 mld zł. Liczba zrealizowanych przelewów natychmiastowych, w stosunku do października 2018 r. zwiększyła się o 99 proc., a wartość wzrosła o 42 proc. Najwyższą w tym miesiącu dzienną liczbę transakcji odnotowano 10 października – przetworzono wówczas 138,3 tys. przelewów natychmiastowych o wartości 232 mln zł. Natomiast najwyższa wartość obrotów w tym miesiącu została zrealizowana 31 października i wyniosła 268,19 mln zł.