Jak banki mogą skorzystać na open API?

Zmieniają się konsumenci, a wraz z ich przemianą metamorfozie muszą ulegać świadczone im usługi, również finansowe. Mało kto chce jeszcze czekać w kolejce do okienka placówki bankowej, czy nawet oczekiwać na połączenie z klientem infolinii. Wszystko chcemy mieć pod ręką i to bez względu na czas i miejsce, w którym się znajdujemy. Lokaty, ubezpieczenia czy kredyty nie stanowią tu żadnego wyjątku. Aby sprostać wymaganiom swoich klientów, instytucje bankowe mogą sięgnąć po open API. Co kryje się pod tym pojęciem i w czym może pomóc?

O co dokładnie chodzi w open API?

Czym jest open API? Dzięki temu rozwiązaniu zewnętrzni dostawcy, oczywiście za naszą zgodą, mogą mieć dostęp do niektórych informacji np. o stanie naszego konta czy inicjować płatności.

Ociężałe statki idą na dno

Największe wyzwania, z jakimi zmagają się działy IT instytucji finansowych

rosnące oczekiwania klientów, którzy chcą mieć dostęp do usług bankowych w trybie 24/7 z każdego miejsca na świecie

regulacje i przepisy (także te związane ze środowiskiem i jego ochroną), które potrafią pochłonąć nawet 30-50 proc. budżetu działu IT

wykorzystywanie starej, drogiej w utrzymaniu i trudno integrowalnej infrastruktury IT, która znacząco wydłuża czas reagowania na potrzeby rynku

zwiększa rynkowy zasięg banku poprzez liczne partnerstwa pozwala znacząco szybciej wprowadzać większą liczbę usług dla klientów poprawia obsługę i zwiększa zyski

3 rodzaje open API - kwestie bezpieczeństwa

Open API nierozerwalnie wiąże się z obowiązującymi od 14 września br. przepisami unijnej dyrektywy PSD2 . Na mocy jej postanowień zmieniło się dość sporo, choć wielu z nas ciągle kojarzy ją tylko z wprowadzeniem tzw. silnego uwierzytelnienia klienta (strong customer authentication, SCA) podczas logowania do bankowości elektronicznej czy też koniecznością potwierdzania PINem niektórych płatności zbliżeniowych na kwotę poniżej 50 zł. Tymczasem za sprawą PSD2 upowszechniła się w Polsce otwarta bankowość, a wraz nią tzw. podmioty trzecie (TPP – Third Party Providers) oraz właśnie open API.Jak dowodzą badania, które firma IDC przeprowadziła dla Red Hat, open API jest jednym z najchętniej stosowanych przez banki rozwiązań, które gwarantować mają ich rozwój oraz spełnianie rosnących oczekiwań klientów. Za jego sprawą banki mogą stać się nowoczesnymi platformami realizującymi zlecane im zadania.Dzięki open API zewnętrzni dostawcy, oczywiście za naszą zgodą, mogą mieć dostęp do niektórych informacji np. o stanie naszego konta czy inicjować płatności. Przykładowo, na telefonie mamy zainstalowaną w aplikację ulubionego sklepu. Jeśli robimy przez nią zakupy i będziemy chcieli zapłacić za nie za jej pośrednictwem, to za sprawą open API aplikacja będzie mogła się połączyć z bankiem i obciążyć nasze konto opłatą za zakupy. Mówimy tutaj o pieniądzach oraz dostępie do informacji o naszym koncie, dlatego kluczowym aspektem, wobec którego obiekcje miały także same banki, jest kwestia bezpieczeństwa. Popularnym API jest Facebook, dzięki któremu można logować się w dziesiątkach tysięcy miejsc w sieci. A gdyby tak wykorzystać do tego swój login z banku? Dla instytucji finansowych open API to szansa na potężny rozwój i unowocześnienie.Tym bardziej, że cyfrowa transformacja stała się faktem i nie jest już postrzegana jako droga, nieopłacalna w bliższej perspektywie inwestycja. Obecnie bankowcy wiedzą, że jest to po prostu konieczność i ważny element biznesowej strategii. Polacy kochają wszelkie nowinki – lawinowo płacą zbliżeniowo za pomocą telefonów i zegarków, a bank bez zaawansowanej aplikacji na smartfona, która pozwala niemal na wszystko jak w oddziale, polegnie na tym konkurencyjnym rynku. Ten trend potwierdzają badania IDC. 90 proc. banków na świecie ma przyjęte strategie cyfrowej transformacji, a 60 proc. z nich osiągnęło z tego powodu powtarzalne wyniki z cyfrowych inicjatyw i/lub wprowadziło innowacje na rynek. Z kolei 8 proc. banków na świecie postrzeganych jest przez rynek, jako przełomowi gracze, innowatorzy, którzy zburzyli status quo. Banki te osiągnęły swoją pozycję właśnie dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii i korzyści z nich płynących.„Ociężałe statki”. W ten sposób analitycy z IDC mianują przestarzałe systemy bankowe, które nie potrafią szybko reagować na prądy morskie, pogodę i zmieniające się warunki. Open API to natomiast wygodny, szybki i bardzo łatwo sterowalny nowoczesny jacht, w którym można swobodnie kierować ustawieniem każdego żagla, silnika i tym samym ekspresowo dopasowywać się do zmieniających się warunków zewnętrznych. Nietrudno sobie wyobrazić, co wybiorą klienci instytucji finansowych. Wybiorą te, które będą szybko reagowały na ich potrzeby, styl życia dając im poczucie, że ich bank zawsze dotrzymuje im kroku.Potencjał i ogromne możliwości open API zdają się dostrzegać również banki. Inwestując w rozwój tej technologii dziś, jednocześnie budują swoją pozycję w przyszłości. To swoistego rodzaju przekształcanie napotykanych wyzwań w szanse na sprostanie rosnącym oczekiwań klientów, ale także ograniczanie kosztów.Wywiady przeprowadzone przez IDC dla Red Hat wskazują, że banki postrzegają open API jako drogę do modernizacji infrastruktury IT, zwiększenia satysfakcji klientów i dopasowania się do wymogów prawa (83 proc. wskazań). Również 83 proc. respondentów wskazało open API jako szansę na wdrożenie zupełnie nowych modeli biznesowych.Bazując na wnioskach płynących z opinii wrażonych przez banki na całym świecie, analitycy IDC doszli do wniosku, że wychodzenie poza tradycyjne kanały bankowości i cyfrowa transformacja pomaga bankom w trzech rejonach działalności:Open API, pomimo początkowych obaw dziś jawi się w oczach menadżerów jako narzędzie, które pozwala szybko dostosować się do zmian i skłania ich do porzucania przestarzałych rozwiązań. Instytucje finansowe wiedzą już, że mogą monetyzować dostęp do danych w pełni kontrolowany, ale – co najważniejsze – w pełni bezpieczny sposób. Dodatkową korzyścią, jaką odnoszą banki, jest to, że pozyskują one nowe dane, które ułatwiają podejmowanie dalszych decyzji biznesowych. Jednym z benefitów, o którym nie mówi się zbyt często, jest fakt, że łatwiej bankom pozyskać i utrzymać wysokiej klasy specjalistów IT, którzy chcą pracować z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi.Przedstawiciele sektora bankowego, na samym początku uchwalania dyrektywy PSD2, mieli obawy związane z bezpieczeństwem zarówno danych, jak i samych pieniędzy swoich klientów. Słusznie zadawano pytania o bezpieczeństwo otwartych API i to, jak dalece można je zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych, ale także odseparować od najbardziej wrażliwych danych i systemów. IDC , powołując się na dane IDC Financial, podkreśla, że wyróżnić należy trzy główne rodzaje open API – prywatne, przeznaczone dla partnerów oraz publiczne. Cześć prywatna jest mocno zintegrowana z wewnętrznymi systemami bankowymi i wykorzystana jest wyłącznie wewnątrz organizacji. Nikt postronny nie ma do niej dostępu. Cześć partnerska tworzona jest wspólnie z partnerem, gdzie dokładnie projektuje się zakres dostępu i odpowiednio go zabezpiecza. Cześć publiczna, jest zwyczajowo najbardziej ograniczona i prezentuje niewielkie ilości danych, do tego mocno zabezpieczonych.