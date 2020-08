Otwarta bankowość: 72% klientów jest gotowych na nowe usługi bankowe

Otwarta bankowość to rozwiązanie, które znacznie rozszerza wachlarz dostępnych dla konsumentów usług finansowych.Które z nich mają szansę na rynkowy sukces? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza badanie zrealizowane przez Kantar TNS na zlecenie Mastercard. Oto, co udało się ustalić.

Otwarta bankowość to innowacyjny standard usług bankowych, za sprawą którego banki, uzyskawszy uprzednio zgodę swoich klientów, mogą udostępniać informacje o ich kontach innym bankom lub firmom fintech. W ten sposób klienci zyskują dostęp do nowych rodzajów usług, np. możliwości podglądu stanu wszystkich swoich kont lub zlecania płatności z tych kont w jednej aplikacji. Ochronę wymiany informacji między instytucjami finansowymi w ramach bankowości otwartej zapewniają odpowiednie technologie oraz regulacje unijne.

Kup, gdy cena spadnie

Zakupy warunkowe „kup, kiedy będzie taniej” – usługa ta umożliwia złożenie w sklepie internetowym korzystniejszego zlecenia typu „kup, kiedy produkt będzie tańszy o X%/X PLN, a ja będę miał środki na koncie”. 60% respondentów w badaniu Mastercard skorzystałoby z tej usługi, a 67% ocenia ją jako unikatową.

– usługa ta umożliwia złożenie w sklepie internetowym korzystniejszego zlecenia typu „kup, kiedy produkt będzie tańszy o X%/X PLN, a ja będę miał środki na koncie”. 60% respondentów w badaniu Mastercard skorzystałoby z tej usługi, a 67% ocenia ją jako unikatową. Wszystkie rachunki w jednym miejscu – pozwala na podgląd rachunków oraz historii transakcji z kilku banków w jednym miejscu. 70% ankietowanych chciałoby z takiej usługi skorzystać, a zdaniem 53% jest to nowatorskie rozwiązanie.

– pozwala na podgląd rachunków oraz historii transakcji z kilku banków w jednym miejscu. 70% ankietowanych chciałoby z takiej usługi skorzystać, a zdaniem 53% jest to nowatorskie rozwiązanie. Ankiety tematyczne w aplikacji bankowej – dopasowane do demograficzno-zakupowego profilu klienta. Ich wypełnienie gwarantowałoby dodatkowe rabaty lub bilety do kina, z czego skorzystałoby 68% respondentów.

– dopasowane do demograficzno-zakupowego profilu klienta. Ich wypełnienie gwarantowałoby dodatkowe rabaty lub bilety do kina, z czego skorzystałoby 68% respondentów. Uproszczony proces pokolizyjny – usługa ubezpieczeniowa, która w przypadku stłuczki samochodowej prowadzi klienta przez proces likwidacji szkody. Oświadczenie stron o zdarzeniu uzupełniane jest cyfrowo, można też sprawdzić online ważność ubezpieczenia OC sprawcy stłuczki. 64% respondentów skorzystałoby z takiej usługi, a 63% ocenia ją jako oryginalną.

– usługa ubezpieczeniowa, która w przypadku stłuczki samochodowej prowadzi klienta przez proces likwidacji szkody. Oświadczenie stron o zdarzeniu uzupełniane jest cyfrowo, można też sprawdzić online ważność ubezpieczenia OC sprawcy stłuczki. 64% respondentów skorzystałoby z takiej usługi, a 63% ocenia ją jako oryginalną. Zlecanie przelewów i płatności w jednym miejscu – usługa umożliwia realizację przelewów ze wszystkich podłączonych kont bankowych w jednym miejscu. Chciałoby z tego skorzystać aż 73% klientów posiadających konta w co najmniej dwóch bankach.

– usługa umożliwia realizację przelewów ze wszystkich podłączonych kont bankowych w jednym miejscu. Chciałoby z tego skorzystać aż 73% klientów posiadających konta w co najmniej dwóch bankach. Oferowanie konkurencyjnych produktów i usług, bankowych – bank, dzięki podłączeniu do niego rachunków z innych banków, widzi z jakich produktów korzysta tam klient i jest w stanie przedstawić ofertę na korzystniejszych warunkach. Aż 76% badanych posiadających konta w różnych bankach byłoby skłonnych skorzystać z usługi, a 87% z tej grupy ankietowanych uważa koncept za atrakcyjny.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Mastercard Usługi, z których chętnie korzystaliby klienci, ponieważ są nowatorskie 70% badanych reflektuje na podgląd stanu kont oraz historii transakcji z kilku banków w jednym miejscu. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kup, gdy będę miał pieniądze

Zakupy warunkowe „kup, kiedy będę miał pieniądze” – wybrany sklep uruchamia usługę, w ramach której klienci mogą składać zlecenia płatności – „kup, jeśli na moim rachunku będzie kwota X PLN”. Dla 61% respondentów jest to usługa unikatowa, lecz skorzystałoby z niej już tylko 44%.

– wybrany sklep uruchamia usługę, w ramach której klienci mogą składać zlecenia płatności – „kup, jeśli na moim rachunku będzie kwota X PLN”. Dla 61% respondentów jest to usługa unikatowa, lecz skorzystałoby z niej już tylko 44%. Specjalne oferty zakupowe na podstawie preferencji zakupowych – po wyrażeniu przez konsumenta zgody, bank przekazuje wybranemu sklepowi dane, dzięki którym detalista będzie mógł przygotować lepiej spersonalizowaną ofertę. Ponad połowa respondentów (51%) ocenia usługę jako wyjątkową, lecz tylko mniej niż połowa (46%) ankietowanych chciałaby z niej skorzystać.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Mastercard Inne usługi, z których chętnie korzystaliby klienci 70% badanych zainteresowanych jest wykazem wszystkich usług płatności cyklicznych kartą i możliwością zarządzania nimi Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Otwarta bankowość to tańszy prąd i telefon

Telefon/internet/prąd na lepszych warunkach – umożliwia otrzymanie lepszych warunków od innego operatora komórkowego, czy dostawcy energii lub internetu na podstawie analizy rachunków za telefon/prąd/internet z ostatniego roku. 61% ankietowanych w badaniu Mastercard chciałoby skorzystać z takiego rozwiązania.

– umożliwia otrzymanie lepszych warunków od innego operatora komórkowego, czy dostawcy energii lub internetu na podstawie analizy rachunków za telefon/prąd/internet z ostatniego roku. 61% ankietowanych w badaniu Mastercard chciałoby skorzystać z takiego rozwiązania. Zaawansowany asystent finansowy – usługa skupia się na analizie wydatków, ale też np. na ustalaniu celów wydatkowych, i tym samym pomaga oszczędzić pieniądze. Z takiego rozwiązania skorzystałoby 57% klientów bankowości, ale już 78% w przypadku, gdy agregowane byłyby wydatki z kilku różnych banków.

– usługa skupia się na analizie wydatków, ale też np. na ustalaniu celów wydatkowych, i tym samym pomaga oszczędzić pieniądze. Z takiego rozwiązania skorzystałoby 57% klientów bankowości, ale już 78% w przypadku, gdy agregowane byłyby wydatki z kilku różnych banków. Ocena sklepu – baza opinii o sprzedawcach, którą można sprawdzić na stronie www lub w aplikacji mobilnej banku. Klient banku ma możliwość wystawienia oceny po każdej transakcji kartą. 61% konsumentów skorzystałoby z tej funkcji.

– baza opinii o sprzedawcach, którą można sprawdzić na stronie www lub w aplikacji mobilnej banku. Klient banku ma możliwość wystawienia oceny po każdej transakcji kartą. 61% konsumentów skorzystałoby z tej funkcji. Zakupy na raty – bank, w przypadku zamówienia online, proponuje klientowi możliwość rozłożenia kwoty na raty. Chociaż w największych sklepach jest to powszechna usługa, to nowością jest oferowanie płatności ratalnych bezpośrednio przez bank. Z rozwiązania skorzystałoby 51% badanych.

– bank, w przypadku zamówienia online, proponuje klientowi możliwość rozłożenia kwoty na raty. Chociaż w największych sklepach jest to powszechna usługa, to nowością jest oferowanie płatności ratalnych bezpośrednio przez bank. Z rozwiązania skorzystałoby 51% badanych. Zarządzanie subskrypcjami – bank zbiera w jednym miejscu wszystkie płatności cykliczne (np. rachunki i subskrypcje) opłacane kartami, co ułatwia zarządzanie nimi. Wśród osób korzystających z usług płatności cyklicznych 70% byłoby skłonnych skorzystać z nowego rozwiązania. Dla ponad połowy (52%) ciekawa byłaby możliwość rezygnacji z danej subskrypcji jednym kliknięciem.

„Już wiemy, że otwarta bankowość dała bankom i fintechom wiele nowych możliwości poszerzania oferty. Najbardziej zyskują na tym klienci, którzy mogą korzystać z innowacyjnych rozwiązań, dzięki czemu ‘bankowanie’ staje się prostsze i wygodniejsze. W naszym badaniu konsumenci ocenili, że usługi z największym potencjałem to te, które są w stanie zagwarantować im dodatkowe korzyści, pomagają zarządzać finansami czy gwarantują większy spokój ducha” – mówi Krzysztof Sobala, Vice President, Mastercard Data & Services.

Mastercard przedstawił 18 autorskich koncepcji innowacyjnych rozwiązań bazujących na otwartej bankowości, a następnie poddał je ocenie konsumentów w badaniu, które zlecił firmie Kantar TNS. Okazało się, że uznanie w oczach respondentów zyskują w szczególności takie rozwiązania, które przekładają się na większy komfort i wygodę w zarządzaniu finansami , a także zapewniają suplementarne korzyści w postaci np. niższych cen.Jak przypomina Mastercard, przepisy dyrektywy PSD2 weszły w życie we wrześniu ubiegłego roku, a otwarta bankowość ma być bezpiecznym, regulowanym prawnie środowiskiem wymiany informacji o kontach i płatnościach.Banki i fintechy posiadające odpowiednią licencję mogą mieć wgląd do rachunków klientów w innym banku, a nawet inicjować w ich imieniu płatności z tego rachunku (pod warunkiem, że klient wyrazi na to zgodę).Liczba podmiotów z licencją Komisji Nadzoru Finansowego na pobieranie informacji o stanie kont klienta w innych instytucjach systematycznie wzrasta, a niektóre banki w Polsce udostępniły rozwiązania takie jak np. podgląd rachunków z innych banków. Nowe rozwiązania mogą być szczególnie atrakcyjne dla osób posiadających konta w różnych instytucjach.Jak wynika z badania Mastercard, 72% respondentów pozytywnie ocenia możliwości, jakie zapewniają im usługi bankowe oparte na otwartej bankowości. Przedstawiane w badaniu koncepty zostały przez ankietowanych ocenione pod kątem gotowości do skorzystania z nich, wyjątkowości i atrakcyjności.Największą szansę na rynkowy sukces wydają się mieć nowatorskie usługi, z których klienci chętnie by skorzystali:Ankietowani w badaniu Mastercard wskazali też na rozwiązania, które wydają im się unikatowe, nawet, jeśli ich skłonność do skorzystania z nich jest mniejsza:Trzecią grupę stanowią usługi, z których konsumenci byliby skłonni korzystać, nawet jeśli wydają się mniej przełomowe od pozostałych: