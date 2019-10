Renta rodzinna - wcale nie taka niska

Śmierć bliskiej osoby to nie tylko osobisty dramat, ale niejednokrotnie również początek kłopotów natury finansowej. Minimalna renta rodzinna wynosi dziś 1100 zł brutto, ale jeśli uprawnionych do tego świadczenia jest kilka osób, to wówczas kwota ta ulega podziałowi. Renta rodzinna nie zawsze jednak jest niska - i tak np. dolnośląski ZUS wypłaca jednemu ze świadczeniobiorców 9 128,22 zł brutto.

Co zrobić, aby otrzymać rentę rodzinną?

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o rentę rodzinną?

Kliknij, aby powiekszyć fot. olejx - Fotolia.com Co zrobić, aby otrzymać rentę rodzinną? Należy złożyć w ZUS wniosek o rentę rodzinną dla siebie albo za małoletnie dziecko.

Jaka jest wysokość renty rodzinnej?

Jaka jest najniższa kwota świadczenia?

Czy można zrezygnować z renty rodzinnej?

Od kiedy i jak wypłacana jest renta rodzinna?

Czy renta rodzinna może być zawieszona albo zmniejszona?

Przykład

Zmarła 6 lipca 2016 r. pani Waleria miała ustalone prawo do emerytury w wysokości 2200 zł. Wdowiec, pan Maciej, 15 lipca 2015 r. złożył wniosek o przyznanie renty rodzinnej dla siebie i dwojga dzieci. Podstawą obliczenia renty rodzinnej jest emerytura przysługująca zmarłej pani Walerii. Do renty rodzinnej mają prawo 3 osoby. ZUS ustalił rentę rodzinną w kwocie 2090 zł, co stanowi 95% emerytury zmarłej. Renta została podzielona na równe części między pana Macieja i jego dzieci, więc każde z nich otrzyma po 696,67 zł miesięcznie.



Pan Maciej 16 sierpnia 2016 r. złożył wniosek o wyłączenie go z grona osób uprawnionych do renty rodzinnej, ponieważ w nowej pracy osiąga przychód przekraczający 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, więc przysługująca mu część renty zostanie zawieszona. ZUS wydał decyzję o wstrzymaniu od 1 września 2016 r. wypłaty renty panu Maciejowi i ponownie ustalił jej wysokość dla dwojga dzieci. Renta wynosi 90% emerytury, czyli 1980 zł, a dla każdego dziecka po 990 zł.



Celem renty rodzinnej jest wsparcie finansowe dzieci, małżonków lub rodziców zmarłego. Warunkiem niezbędnym do jej otrzymania jest to, by osoba zmarła miała w chwili śmierci ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub też spełniała wymogi konieczne do uzyskania jednego z tych świadczeń.Przede wszystkim złożyć w ZUS wniosek o rentę rodzinną dla siebie albo za małoletnie dziecko. Można to zrobić w najbliższej placówce ZUS, lub przez Internet – przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Druki wniosków o rentę rodzinną są w salach obsługi klientów i na www.zus.pl.Wykaz dokumentów można znaleźć na stronie zus.pl lub zapytać o nie konsultanta ZUS. Na pewno do wniosku dołączyć trzeba dokumenty stwierdzające datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznana renta rodzinna. Jeżeli osoba zmarła miała ustalone prawo do świadczeń emerytalno-rentowych albo ustalony kapitał początkowy – dobrze jest podać numer sprawy zamieszczony w decyzji. Nie składa się ponownie dokumentów, które zostały już złożone w ZUS. Jeśli zmarłemu nie ustalono prawa do świadczenia lub kapitału początkowego, ale został złożony w tej sprawie wniosek, to trzeba wskazać, do jakiej jednostki ZUS. Jeśli osoba zmarła nie miała ustalonego prawa do wymienionych świadczeń, trzeba dołączyć do wniosku także dokumenty stwierdzające prawo do świadczeń i ich wysokość.Dla jednej osoby uprawnionej – 85% świadczenia, które przysługiwało albo przysługiwałoby zmarłemu, dla dwóch osób uprawnionych – 90% świadczenia, które przysługiwało albo przysługiwałoby zmarłemu, dla trzech lub więcej osób uprawnionych – 95% świadczenia, które przysługiwało albo przysługiwałoby zmarłemu.Renta rodzinna nie może być niższa niż kwota najniższej renty rodzinnej określonej w ustawie emerytalnej. Kwota ta jest podwyższana, co roku w ramach waloryzacji świadczeń. Jeśli obliczona kwota renty okaże się niższa niż najniższe świadczenie, to łączna kwota przysługująca wszystkim uprawnionym jest podwyższana do wysokości najniższej renty rodzinnej.W przypadku, gdy prawo do renty rodzinnej zostało przyznane więcej niż jednej osobie, na jej wniosek można ją wyłączyć z kręgu uprawnionych. Ustaje wtedy prawo tej osoby do renty, a wysokość renty jest ponownie ustalana dla pozostałych osób – od miesiąca, od którego wstrzymano wypłatę. Osoba, która zrezygnowała z renty na swój wniosek może znowu ubiegać się o nią ubiegać. Musi jednak złożyć wniosek i ZUS sprawdzi, czy nadal spełnia ona warunki do uzyskania renty.Rentę rodzinną otrzymuje się od dnia powstania prawa do niej, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym został złożony wniosek o rentę. Jeśli nastąpiło to w miesiącu, w którym zmarła osoba, po której przysługuje renta rentę rodzinną ZUS wypłaca od dnia śmierci, ale nie wcześniej niż od dnia, w którym spełnione zostaną warunki do jej przyznania (np. dziecko występujące o rentę rodzinną, które skończyło 16 lat, będzie otrzymać rentę od daty podjęcia nauki przez cały czas jej kontynowania o ile przyniesie do ZUS zaświadczenie ze szkoły).Renta rodzinna może być zawieszona albo zmniejszona, jeśli osiąga się przychód z tytułu zatrudnienia albo innej działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego czy służby. Prawo do renty rodzinnej ulega zawieszeniu, gdy przychód przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, jeśli natomiast przychód jest wyższy niż 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie przekroczy 130% tego wynagrodzenia, renta rodzinna będzie odpowiednio zmniejszona