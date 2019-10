Jak split payment wpływa na płynność finansową firmy?

42 proc. przedstawicieli mikro, małych i średnich firm wskazuje, że ich dostawcy przelewają im należny od danej transakcji VAT na odrębny rachunek. Do stosowania split payment w największym stopniu skłaniana jest branża handlowa i to właśnie ona - obok transportu - w największym stopniu (1 na 5 przypadków) uskarża się na negatywny wpływ, który podzielona płatność wywiera na jej płynność finansową. Już od 1 listopada br., w branżach szczególnie narażonych na nieprawidłowości związane z VAT-em, dobrowolny do tej pory mechanizm rozliczeń stanie się koniecznością. Jednocześnie środkami zgromadzonymi na rachunku VAT firmy będą mogły uregulować więcej zobowiązań niż było to możliwe dotychczas.

- Wyniki naszego badania przeprowadzone wśród przedsiębiorstw handlujących z odroczonym terminem płatności potwierdzają, że mechanizm rozszerzył się wskutek działań kontrahentów. Przez rok ponad 42 proc. mikro, małych i średnich firm zostało skłonionych przez kontrahentów do stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Największą presję na podzieloną płatność ze strony kontrahentów odczuł handel - mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

15 proc. firm miało kontakt z przestępcami podatkowymi

Split payment z perspektywy firm

Jak split payment wpłynął na płynność finansową? Ponad połowa badanych uważa, że split payment nie ma znaczenia dla płynności finansowej prowadzonego biznesu.

Większe możliwości rachunku podatkowego mogą ograniczyć negatywny wpływ na płynność finansową firmy

– Jak na razie wyniki badania skłaniają do wniosku, że split payment nie pogarsza w znaczący sposób sytuacji płynnościowej większości firm, choć dla części przedsiębiorstw jest jednak problemem. Pewne obawy rodzi perspektywa rosnącej skali rozliczeń w tym mechanizmie idąca w parze z wciąż utrzymującym się niekorzystnym zjawiskiem nieterminowego regulowania należności między firmami, które według naszych analiz zmusza połowę firm do czekania na pieniądze od odbiorców przez ponad dwa miesiące od wyznaczonego terminu – zwraca uwagę Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor. - Z drugiej jednak strony warto podkreślić, że od 1 listopada z rachunku VAT będzie można regulować wszelkie zobowiązania publiczno-prawne (podatki, składki ZUS), wobec tego pieniądze na nim zgromadzone nie będą już zamrożone w takim stopniu, jak do tej pory – dodaje.