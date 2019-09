Czy inwestycja w kryptowaluty ma sens?

Czy inwestycja w kryptowaluty to gra warta świeczki? Z badania zrealizowanego przez SW Research dla Darb Finance wynika, że odpowiedź na tak postawione pytanie powinna być twierdząca. Okazuje się bowiem, że większość Polaków, którzy zdecydowali się na taki krok, odnotowała zyski. Rozmach, z jakim inwestujemy w cyfrowe waluty, nie jest jednak imponujący. 42% inwestorów przeznaczyło na ten cel mniej niż 2 tys. zł. Jedynie w co 10. przypadku było to ponad 10 tys. zł.

– Wiele osób obawia się inwestycji w waluty cyfrowe ze względu na ryzyko straty i duże wahania kursów. Jednak liczby wskazują, że inwestycje w kryptowaluty mogą być bardzo korzystne a przede wszystkim bezpieczniejsze niż wskazuje na to powszechna opinia. Aż 77% inwestujących w kryptowaluty Polaków odnotowało zysk – komentuje wyniki badania Hubert Krawczyk, prezes Darb Finance, platformy fintech do zarządzania cyfrowymi walutami. – Wierzę, że te dane przekonają Polaków, że oprócz nieruchomości, tradycyjnej giełdy i obligacji skarbowych warto inwestować także w waluty cyfrowe – dodaje Hubert Krawczyk.

Ile Polacy inwestują w kryptowaluty?

Kliknij, aby powiekszyć fot. stockphoto-graf - Fotolia.com Kryptowaluty Inwestowanie w kryptowaluty się opłaca - 77% inwestorów notuje zysk obracając cyfrowymi walutami.

– Wyniki badania wskazują, że Polacy chcą kupować kryptowaluty. Mają różne motywacje i cele inwestycyjne, jednak dostrzegają potencjał zysku. Wiele osób chce rozpocząć swoją przygodę z walutami cyfrowymi, jednak nie rozumie wielu kwestii technicznych, co powstrzymuje ich od pierwszej inwestycji. W Darb wierzymy, że edukacja i stworzenie prostych warunków do inwestycji umożliwi przełamanie wspomnianej bariery – dodaje Hubert Krawczyk.