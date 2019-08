Upadłość konsumencka. Łatwo zostać bankrutem, ale czy warto?

Analizy Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wskazują, że w minionym roku ogłoszono w naszym kraju 6570 upadłości konsumenckich, co względem poprzedniego roku oznacza wzrost na poziomie 18,7 proc. Jeszcze w tym roku mają wejść w życie kolejne przepisy, za sprawą których ogłoszenie bankructwa stanie się jeszcze łatwiejsze - sąd ma nie brać już pod uwagę przyczyn niewypłacalności dłużnika. Warto jednak pamiętać, że upadłość konsumencka to krok ostateczny, który w przyszłości może skutecznie utrudnić nam np. zaciągnięcie kredytu na mieszkanie.

Ponad 6,5 tys. bankrutów w 2018 r.

- Podjęcie takiego kroku jest dla wielu ostatecznością, niewynikającą bezpośrednio z winy dłużnika. Jednak zawsze należy podchodzić z rozsądkiem do zaciągania kolejnych zobowiązań. Łatwy dostęp do chwilówek, oferowanych często przez nieuczciwych pośredników, może doprowadzić nas do spirali zadłużenia, kiedy to jeden dług będziemy chcieli spłacić poprzez zaciągnięcie kolejnego. To nie rozwiąże naszego problemu. Lepiej zgłosić się do specjalisty, który pomoże wybrać odpowiednie wyjście, np. dzięki skonsolidowaniu kredytów – mówi Katarzyna Dmowska z ANG Spółdzielni.

Niedbalstwo nie będzie miało znaczenia. Przynajmniej na początku

Kliknij, aby powiekszyć fot. Piotr Marcinski - Fotolia.com Bankructwo Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to krok, który należy przemyśleć

- Należy jednak pamiętać, że po ogłoszeniu przez sąd upadłości nie możemy swobodnie zarządzać swoim majątkiem, co oznacza również, że nie możemy m.in. wziąć sprzętu na raty lub kredytu bez zgody sądu. Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie kończą się także wraz ze spłatą wszystkich wierzycieli. Przy staraniu się o kredyt, np. na mieszkanie, banki korzystają z danych Biura Informacji Kredytowej. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, fakt ten zostaje odnotowany w BIK, a historia kredytowa będzie widniała w bazach danych przez kolejne 10 lat, co w większości przypadków będzie oznaczało odmowę udzielenia kredytu – dodaje Katarzyna Dmowska.

Słupki wskazujące udział dłużników w społeczeństwie, wartość ich zadłużenia oraz ilość ogłaszanych upadłości konsumenckich z roku na rok prezentują się coraz okazalej. Z badania, które przeprowadzono na potrzeby projektu Nienieodpowiedzialni wynika, że problemu z zadłużeniem lub uregulowaniem zobowiązania finansowego na własnej skórze doświadczyło aż 35 proc. Polaków. Co trzeci z badanych przyznał, że zdarzyło mu się zadłużyć, nie mając pewności, czy jego budżet domowy temu podoła, a 24 proc. osób nie ukrywało, że wzięło pożyczkę na coś, co właściwie nie było potrzebne.Osoby, które z przyczyn losowych nie są w stanie poradzić sobie z zadłużeniem, mają możliwość wystąpić z wnioskiem o upadłość konsumencką.Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej udostępnił dane, z których wynika, że w 2018 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano 6570 upadłości konsumenckich, to aż o 18,7 proc. więcej niż w roku poprzednim. Tylko w 2019 r. do końca maja odnotowano 3368 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami o upadłość konsumencką.Obecnie postępowanie upadłościowe jest możliwe tylko wtedy, gdy dłużnik utracił zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych i sytuacja ta jest trwała. Przy czym niewypłacalność nie może być skutkiem umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Niedługo może się to zmienić . Projekt zmian w prawie upadłościowym zakłada bowiem wyłączenie badania przez sąd umyślności i rażącego niedbalstwa przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej. Okoliczności powstania stanu niewypłacalności będą miały znaczenie dopiero na etapie ustalania planu spłaty wierzycieli, co oznacza, że nie będą już podstawą do oddalenia wniosku o upadłość konsumencką. Zmiany mogą wejść w życie jeszcze w 2019 r.