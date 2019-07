Które „hipoteki” spłacamy najgorzej?

Komisja Nadzoru Finansowego niedawno podała ciekawe informacje dotyczące spłacalności kredytów mieszkaniowych. Warto sprawdzić, które roczniki „hipotek” są najbardziej problematyczne.

do 2006 r. - 12%

2006 r. - 11%

2007 r. - 12%

2008 r. - 25%

2009 r. - 6%

2010 r. - 4%

2011 r. - 3%

2012 r. - 2%

2013 r. - 1%

2014 r. - 1%

2015 r. - 1%

2016 r. - 0%

2017 r. - 0%

2018 r. - 0%

do 2006 r. - 4%

2006 r. - 3%

2007 r. - 4%

2008 r. - 4%

2009 r. - 2%

2010 r. - 2%

2011 r. - 1%

2012 r. - 5%

2013 r. - 15%

2014 r. - 20%

2015 r. - 19%

2016 r. - 19%

2017 r. - 43%

2018 r. - 55%

Nasz rodzimy nadzór finansowy co roku publikuje ciekawe podsumowanie zmian w portfelu hipotecznym banków. Na stronie KNF - u niedawno została udostępniona taka analiza dotycząca sytuacji z końca 2018 r. Dzięki temu raportowi, można na przykład sprawdzić spłacalność kredytów mieszkaniowych w zależności od roku ich udzielenia. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl pokusili się o taką analizę danych Komisji Nadzoru Finansowego. Na pierwszy rzut oka wydają się one bardzo zaskakujące.Opublikowany niedawno raport KNF prezentuje między innymi spłacalność wszystkich kredytów mieszkaniowych z poszczególnych roczników. Ciekawsze wydają się wyniki dla „hipotek” rozliczanych w różnych walutach. Jeżeli chodzi o zagrożone kredyty mieszkaniowe w PLN (bez waloryzacji), to ich udział w zależności od roku podpisania umowy jest następujący:W kontekście powyższych danych z końca 2018 roku, uwagę zwraca przede wszystkim jedna kwestia. Mowa o wysokim udziale zagrożonych „hipotek” sprzed 2009 r. KNF tłumaczy, że w dużej mierze są to kredyty przymusowo przewalutowane z walut obcych na złote. Przymusowe przewalutowanie ma miejsce w razie problemów ze spłatą.Poniżej zostały zaprezentowane analogiczne informacje dotyczące udziału zagrożonych kredytów „frankowych” (w zależności od roku podpisania umowy). Wspomniane informacje prezentują się następująco:Niepokojące wydają się wyniki dla kredytów udzielonych w latach 2013 - 2018. Jak tłumaczy nadzór finansowy, są to głównie zrestrukturyzowane kredyty w CHF, których posiadacze mieli wcześniej problemy ze spłatą. Na całe szczęście, wartość takich problematycznych „hipotek” jest niewielka i nie wpływa znacząco na kondycję banków.