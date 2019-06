Tylko co 2. Polak ma zaufanie do kredytów bankowych

Jak dowodzi II edycja opracowanego przez Nest Bank Indeksu Bezpieczeństwa Finansowego, tylko co drugi Polak uważa, że kredyty bankowe są bezpieczne. Badanie wskazuje również, że najczęściej zaciągamy je na zakup nieruchomości, sprzętu AGD oraz samochodów. Niechętnie natomiast zaciągamy je na święta oraz na dentystę.

Kredytom ufa co 2. z nas

Kredyt tak, ale tylko na konkretny cel

Kredyt online? Zdania Polaków są podzielone

Według danych Związku Banków Polskich pod koniec 2018 roku z aplikacji mobilnych na telefonie aktywnie korzystało już prawie 8,8 mln Polaków, a sam dostęp do bankowości elektronicznej posiada ponad 17 mln. Oznacza to, że co drugi aktywny użytkownik bankuje za pomocą telefonu. Polacy stają się coraz bardziej mobilni i chcą korzystać niemal ze wszystkich usług bankowych online. Z tego wynika właśnie rosnąca popularność kredytów przez Internet - mówi Agnieszka Porębska-Kość, Członek Zarządu Nest Banku, odpowiedzialna za Pion Rozwoju Produktów.



Przed nami Indeks Bezpieczeństwa Finansowego *. Badanie zlecone instytutowi agencji badawczej SW Research przez Nest Bank zrealizowano w kwietniu br. Jego autorzy przyjrzeli się reprezentatywnej grupie Polaków, po raz kolejny sprawdzając przekonania i postawy odnośnie bezpieczeństwa finansowego. Celem Indeksu było zbadanie, czy Polacy czują komfort finansowy, czy obawiają się o swoją przyszłość oraz jak rozumieją bezpieczeństwo finansowe. W tegorocznej edycji ankietowanych zapytano również o zaufanie do kredytów bankowych Zebrane przez Nest Bank opinie wskazują, że o bezpieczeństwie kredytów przekonanych jest obecnie niespełna 51% Polaków, co względem minionego roku oznacza dość pokaźny wzrost na poziomie 18%. Sam wzrost zaufania do kredytów nie oznacza jednak, że ankietowani nie zdradzają kompletnie żadnych obaw względem całego procesu kredytowania. Największy lęk budzą w nich ukryte koszty, wysokie marże i oprocentowanie, a także negatywny wpływ kredytu na poziom życia ich rodziny. Co ciekawe ponad 27% badanych stwierdziło, że gdyby ich bezpieczeństwo finansowe zostało zachwiane to pomocy szukaliby właśnie w banku.Polacy najczęściej biorą kredyty na nieruchomości, sprzęt gospodarstwa domowego i samochody. Najmniej skłonni są zaciągać pożyczkę na święta oraz usługi dentystyczne. Aż 78% badanych zadeklarowało, że nigdy nie wzięli ani nie rozważaliby pożyczki na organizację świąt. Co ciekawe prawie 48% nigdy nie skorzystałoby z kredytu na wydatki związane z pójściem dzieci do szkoły, a 55% na organizację rodzinnych uroczystości (ślub, chrzest, komunia itp.).Okazuje się, że z kredytu udzielanego online skorzystała prawie jedna trzecia badanych (34%), a 22% rozważa taką możliwość w najbliższym czasie. Co ciekawe aż 16% Polaków wzięło kredyt online kilkukrotnie. Jednak 30% badanach zadeklarowało, że nie skorzystało i nigdy nie skorzysta z takiego rozwiązania. Czynniki sprzyjające braniu kredytu online są zróżnicowane. Dwa najważniejsze związane są z ofertą, która powinna być atrakcyjna (34%) i na preferencyjnych warunkach (29%)