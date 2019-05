Rosną obawy o bezpieczeństwo finansowe

Agencja badawcza SW Research przedstawia drugą odsłonę Indeksu Bezpieczeństwa Finansowego. Badanie zrealizowane na zlecenie Nest Banku ponownie dowodzi, że komfort finansowy Polaków nie należy do najbardziej imponujących. Jego posiadanie deklaruje 64% badanych. I wprawdzie odsetek ten jest 12 punktów procentowych wyższy, to jednocześnie niepokojem napawać może fakt, że już 56% respondentów obawia się o swoją przyszłość finansową. Dla porównania, w minionym roku tego rodzaju troskę wyrażało tylko 41% badanych.

Polacy czują się obecnie bezpiecznie z finansami, jednak równocześnie coraz bardziej obawiają się o finansową przyszłość. Takie obawy deklaruje już 56% z nas, czyli 15% niż w ubiegłym roku – Wbrew pozorom rosnąca obawa o finansową przyszłość może być dobrym przejawem. Może ona oznaczać, że lepiej rozumiemy zagadnienia finansowe i niepewność stałego przychodu w przyszłości. Jak pokazuje nasze badanie, aż 79% z nas rozmawia z rodziną i znajomymi na temat pieniędzy. Natomiast dane CBOS wskazują, że już 55% polskich gospodarstw domowych posiada oszczędności. Coraz częściej rozmawiamy o pieniądzach, coraz częściej oszczędzamy na przyszłość, a więc zamiast myśleć „jakoś to będzie”, dokonujemy świadomych wyborów finansowych - mówi Agnieszka Porębska–Kość z Nest Banku.

Coraz bardziej ufamy w bezpieczeństwo banków

Co sprawia, że czujemy się bezpiecznie?

Co robią Polacy gdy ich bezpieczeństwo finansowe zostaje zachwiane?

Jakie zachowania finansowe są nieodpowiedzialne?

Przed nami Indeks Bezpieczeństwa Finansowego*. Badanie zlecone instytutowi agencji badawczej SW Research przez Nest Bank zrealizowano w kwietniu br. Jego autorzy przyjrzeli się reprezentatywnej grupie Polaków, po raz kolejny sprawdzając przekonania i postawy odnośnie bezpieczeństwa finansowego. Celem Indeksu było zbadanie, czy Polacy czują komfort finansowy, czy obawiają się o swoją przyszłość oraz jak rozumieją bezpieczeństwo finansowe. Czego dowodzi jego najnowsza odsłona?Okazuje się, że dziś poczucie bezpieczeństwa finansowego deklaruje 64% Polaków, a więc 12 punktów procentowych więcej aniżeli w minionym roku. Podobnie jak ostatnio, najwyższy poziom poczucia bezpieczeństwa to przypadek mieszkańców dużych miast (68% w roku 2019, czyli 5 % więcej niż w ubiegłym) oraz osób legitymujących się wyższym wykształceniem (62% w roku 2019, również o 5% więcej niż w ubiegłym). Polacy ufają, że produkty oferowane przez banki są bezpieczne . O bezpieczeństwo swoich środków ulokowanych w banku nie martwi się 81% badanych – czyli 4% więcej niż rok temu. Największe zaufanie mamy do rachunków bankowych i kont oszczędnościowych (84% Polaków uważa je za produkty bezpieczne), lokat (76%) oraz ubezpieczeń z gwarantowanym zwrotem (66%). Tradycyjnie najmniej ufamy w bezpieczeństwo kredytów i pożyczek – aż 46% badanych uważa je za niebezpieczne.Poczucie bezpieczeństwa finansowego, jak pokazują wyniki Indeksu, utożsamiane jest przede wszystkim z posiadaniem stałej pracy (32%) i posiadaniem oszczędności w banku (29%). Na trzecim miejscu znalazły tzw. „zaskórniaki” trzymane w domu (18%) , dopiero czwarte miejsce przypadło funduszom inwestycyjnym (7%).Polacy zapytani o to, co zrobiliby w momencie kryzysu finansowego najczęściej odpowiadali, że zrezygnowaliby z części wydatków (55%). W drugiej kolejności szukaliby pomocy u rodziny lub podjęli dodatkową pracę. Za pomoc rzadko uznają oferty firm pożyczkowych (8%).Za najbardziej nieodpowiedzialne zachowanie finansowe Polacy uznali zaciąganie pożyczek w parabanku (27%). Ze względu na przekonanie o poczuciu bezpieczeństwa, jakie daje stała praca, za ryzykowne uważają również rezygnację z niej bez pewności zatrudnienia w innej firmie (22%). Na kolejnych miejscach znalazły się: inwestowanie wszystkich oszczędności w jedno przedsięwzięcie (13%) oraz zbędne zakupy (7%).