Bliski Wschód nowym centrum AI?

Administracja Donalda Trumpa aktywnie wspiera rozwój sztucznej inteligencji w Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich poprzez zawieranie nowych umów handlowych, które zwiększają dostęp tych państw do zaawansowanych technologii firm Nvidia i AMD. Inicjatywa ta ma na celu nie tylko wzmocnienie infrastruktury technologicznej regionu, ale również zacieśnienie strategicznych relacji gospodarczych z USA.

W ramach współpracy Nvidia dostarczy saudyjskiej firmie Humain setki tysięcy nowoczesnych chipów AI, w tym kluczowe dla rozwoju lokalnych centrów danych układy Grace Blackwell GB300. Równolegle AMD, we współpracy z Humain, realizuje projekt o wartości 10 miliardów dolarów, obejmujący dostawy chipów oraz specjalistycznego oprogramowania.Z kolei amerykańska firma Global AI zapowiedziała budowę dużego centrum danych w Nowym Jorku, wykorzystującego technologie Nvidii, z planami dalszej ekspansji. Jednocześnie Amazon i Humain inwestują ponad 5 miliardów dolarów w utworzenie tzw. „strefy AI” w Arabii Saudyjskiej, obejmującej między innymi wdrożenie rozwiązań sztucznej inteligencji w sektorze administracji publicznej.Kluczowym elementem tych inicjatyw jest także współpraca Cisco z Humain oraz firmą G42 z Abu Zabi. Udział tej ostatniej budzi jednak kontrowersje ze względu na jej powiązania z chińskim gigantem technologicznym Huawei.Region Bliskiego Wschodu aktywnie wspiera również rozwój start-upów technologicznych. Saudyjski fundusz venture capital STV, we współpracy z Google, uruchomił fundusz o wartości 100 mln dolarów, przeznaczony na finansowanie innowacyjnych firm działających w obszarze AI na terenie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.Pomimo sprzyjającego klimatu inwestycyjnego, pojawiają się także obawy natury politycznej. Dotyczą one m.in. negocjowanej umowy, która miałaby umożliwić Zjednoczonym Emiratom Arabskim import miliona chipów Nvidii do 2027 roku. Niektórzy amerykańscy politycy wyrażają zaniepokojenie możliwością przekazania tych technologii do Chin.W odpowiedzi na zmieniające się uwarunkowania międzynarodowe, administracja Trumpa cofnęła wprowadzoną wcześniej przez Joe Bidena tzw. „zasadę dyfuzji AI”, umożliwiając większą elastyczność w zawieraniu indywidualnych umów handlowych dotyczących zaawansowanych technologii. Dodatkowo, OpenAI rozważa budowę nowego centrum danych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a ostateczna decyzja w tej sprawie może zapaść podczas zbliżającej się wizyty prezydenta Trumpa w regionie.Wszystkie te działania wskazują na jasno zdefiniowany kierunek strategiczny Stanów Zjednoczonych, zakładający umacnianie technologicznej pozycji bliskowschodnich sojuszników przy jednoczesnym zachowaniu czujności wobec potencjalnych zagrożeń wynikających z niekontrolowanego transferu technologii do Chin.