Trump straszy, Glapiński wciąż mocnym "jastrzębiem"

Trump kieruje kolejną groźbą w kierunku Europy. Kolejne dane z USA (PPI) nie poprawiły w żaden sposób nastrojów na Wall Street co dało wyraźną przecenę głównych indeksów giełdowych. Dolar zdołał nieznacznie zyskać w stosunku do euro. Złoty nieznacznie zyskał po "jastrzębiej" konferencji prasowej Adama Glapińskiego.

Przeczytaj także: Cisza przed burzą na rynkach finansowych w końcówce tygodnia

Czwartek przyniósł nowe niepewności w sprawie taryf celnych. Prezydent Trumpa zagroził nałożeniem 200 proc. Cła na europejskie wino, szampana oraz inne napoje alkoholowe. Dodał również, że nie zniesie taryf na stal oraz aluminium, które weszły w życie w tym tygodniu. Nie zamierza również rezygnować z szeroko zakrojonych planów wzajemnych ceł, które mają wejść w życie 2 kwietnia. Rentowności amerykańskich obligacji rządowych obniżyły się a dolar zdołał lekko się umocnić. Nasdaq Composite od swojego historycznego szczyt zdołał już stracić 14 proc. A SP500 ponad 10 proc. , z kolei Dow Jones spadł o 9 proc. dd poziomu ATH. Niepewność związana z taryfami i polityką handlową w ostatnich tygodniach dodatkowo pogłębia obawy dotyczące wzrostu gospodarczego.Trump w swoim poście na Truth Socila napisał, że Unia Europejska to jedna z najbardziej wrogich i wyzyskujących jednostek podatkowych i celnych na świecie, która powstała wyłącznie po to, żeby wykorzystywać USA. Tak ocenia nałożone przez Europę cło w wysokości 50 proc. na amerykańskie whisky. Uznał, że 200 proc. Taryfy na alkohole ze Starego Kontynentu są wspaniała wiadomością dla amerykańskiego rynku tych produktów.Z kolei Władimir Putin stwierdził, że chce omówić z prezydentem USA propozycję zawieszenia broni w Ukrainie. Nie poparł jednak 30-dniowego rozejmu i ostrzegł przy tym, że wstrzymanie wojny powinno prowadzić do długoterminowego rozwiązania konfliktu. Trump odpowiedział, że dopóki nie zobaczymy, jaki będzie końcowy rezultat, te deklaracje prezydenta Rosji nic nie znaczą. Dodał, że jeśli agresor nie podpisze rozejmu, będzie to bardzo rozczarowujący moment dla całego świata.Na krajowym podwórku kluczowa wczoraj była konferencja prasowa Adama Glapińskiego - prezesa NBP. Jego wypowiedzi wybrzmiało mocno “jastrzębio”. Podkreślił, że obecnie nie ma podstaw do obniżek stóp procentowych z powodu wysokiej inflacji. Wskazał, że prognozy zakładają, że powrót do celu nastąpi dopiero w 2027 roku. Takie uwagi wydają się wykluczać możliwość łagodzenia polityki monetarnej przed lipcem lub wrześniem, choć rynek nadal oczekuje cięć w III kwartale tego roku. Prognozy inflacji na 2025 rok zostały lekko skorygowane w dół o 0,5 punktu procentowego natomiast te na 2026 zostały podniesione o 0,8 pp. Dziś kluczowymi danymi z Polski będzie wskaźnik CPI za luty. Konsensus wskazuje utrzymanie się poziomu 5,3 proc. r/r, podobnie jak w styczniu. Pamiętajmy jednak, że dane za luty będą opierać się na nowych wagach koszyka konsumpcyjnego. Kurs EUR/PLN precyzyjnie zareagował na techniczny opór w okolicy 4,2030. Poziom ten jak na razie jest solidną barierą, która ogranicza dalszą deprecjację złotego.