EBC "luzuje" ale euro nie osłabia się

EBC nie zaskoczył rynków. Oczekiwana obniżka o 25 punktów bazowych zmaterializowała się. Euro mimo wszystko zdołało zyskać co wpisuje się w ostatnią tendencję aprecjacyjną. Otrzymaliśmy "jastrzębią" redukcję kosztu pieniądza. Oficjalny komunikat uległ lekkiej zmianie co spowodowało, że euro nie straciło na wartości a nawet potrafiło zyskać po decyzji banku. Został wyłączony tzw. autopilot i to w dużej mierze przyczyniło się do takiej a nie innej reakcji rynku.

Przed posiedzeniem Rady Prezesów EBC na rynku dominowały spekulacje czy bank ponownie określi swoją politykę monetarną jako restrykcyjną. Ten temat był szeroko dyskutowany wewnątrz instytucji. Ostatecznie w oficjalnym komunikacie przyjęto sformułowanie o znacznie mniejszym stopniu restrykcyjności, co zinterpretowano, że przestrzeń do dalszego luzowania jest ograniczona. Dwie kolejne redukcje są oczekiwanie z prawdopodobieństwem ponad 60 proc. (kwiecień oraz czerwiec), natomiast kolejne są bardzo mało prawdopodobne.Potwierdzenie tego zostało również przekazane przez Christine Lagarde, która nie powtórzyła wcześniejszej deklaracji o dalszym luzowaniu. Zaznaczyła natomiast panujący wysoki poziom niepewności w kontekście polityki handlowej, która zaważyła na obniżeniu prognoz gospodarczych dla strefy euro na lata 2025 oraz 2026 .Nie jest też wykluczone, że niebawem zobaczymy pauzę.Jeśli zmaterializowały by się ten scenariusz, wówczas w połowie roku stopa depozytowa wyniosłaby 2 proc. EBC obawia się, że gwałtowny wzrost ceł USA na towary UE mogą doprowadzić do załamania eksportu do Stanów Zjednoczonych. Warto zauważyć, że taki scenariusz szybko osłabił by aktywność gospodarczą na Starym Kontynencie. Natomiast planowane dodatkowe wydatki rządowe (głównie na obronność) zwiększyłoby ryzyko inflacji dopiero w dłuższym okresie. EBC zdominowany przez „gołębich” przedstawicieli, prawdopodobnie skupi się przede wszystkim na rosnących ryzykach gospodarczych, zwłaszcza, że inflacja bazowa w ostatnim czasie lekko się obniżyła.Ostrożne podejście EBC do dalszych obniżek wynika również z faktu, że kraje strefy euro planują masowy wzrost wydatków wojskowych w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. Niemcy planują przeznaczyć na obronność dodatkowe środki, mniej więcej 2,5 PKB rocznie przez kolejne 10 lat.