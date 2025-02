Czy rajd dolara się wyczerpał?

Na rynek wciąż docierają nowe informacje geopolityczne. Wczoraj Trump ponownie wypowiedział się na temat konfliktu handlowego z Chinami i podkreślił możliwość zawarcia porozumienia. Dodał również, że relacje z prezydentem Państwa Środka są dobre. Indeksy amerykańskie zdołały ostatecznie wyjść na „plus” na koniec dnia a dolar zyskał na wartości co spowodowało „zejście” EURUSD w okolice 1,04.

Doniesienia tego rodzaju nie budzą już dużo emocji na rynku walutowym. Trudno jest interpretować polityczne zwroty nowego prezydenta USA w kwestii zapowiedzi celnych. Można powiedzieć, że rynek jest zmęczony tymi doniesieniami, nie reaguje gwałtownie jak jeszcze kilka tygodni temu.Przypuszczam, że inwestorzy nie wierzą w groźby, ponieważ jak dotąd niewiele się wydarzyło. Taryfy zostały odroczone w czasie poza 10 proc. cłami na import z Chin. Rynek co prawda wciąż wierzy w realizacje wprowadzenia ceł, ale już nie postrzega ich jako pozytywnego czynnika dla USD. Inne argumenty wskazują na osłabienie dolara, co w pewnym stopniu niweluje pozytywne skutki taryf. Od kilku tygodni EUR/USD porusza się w konsolidacji pomiędzy 1,05 a 1,02.W zachowaniu dolara można dopatrzeć się pewnej analogii za okresu 2016-2017 – z początku pierwszej kadencji Trumpa. Wówczas USD również stracił impet z podobnych powodów. Na początku amerykańska waluta zyskiwała ponieważ rynek dyskontował protekcjonistyczną politykę handlowa jako pozytywny czynnik dla USD. Jednak w pewnym momencie wszystko było już „w cenach” i rajd waluty zaczął wygasać. Aktualnie jednak siła USD trwa nieco dłużej.Z drugiej strony inwestorzy wciąż zakładają, że cła wywołają podbicie wskaźników CPI. Widać to w rosnących oczekiwaniach inflacyjnych i jednoczesnym powątpiewaniu w to, że Fed dokona znaczących obniżek w tym roku. W przypadku EBC sytuacja wygląda zupełnie inaczej, instytucja nadal reprezentuje „gołębie” nastawienie. W teorii aktualny stan rzeczy powinien „ściągać” kurs eurodolara w dół.Być może rynek wycenił agresywne działania Trumpa, a obecne działania administracji Białego Domu osłabiły strach przed cłami. Amerykański przywódca nie wprowadził bezpośrednio 20 proc. taryf na cały import do USA, co stanowiło główny argument aprecjacji.