Boeing pod presją - tragedia w Korei Południowej

Katastrofa lotu 2216 linii Jeju Air, w której zginęło 179 z 181 osób na pokładzie Boeinga 737-800, rzuciła cień na amerykańskiego producenta samolotów, mimo że model ten uchodzi za sprawdzoną konstrukcję o dobrej historii bezpieczeństwa. Tragedia miała miejsce podczas podejścia do lądowania na lotnisku w Muan, a jej przyczyny są obecnie badane. Władze Jeju Air potwierdziły, że samolot przeszedł standardowe kontrole techniczne przed startem, co podkreśla nieoczekiwany charakter wypadku. Boeing wyraził kondolencje rodzinom ofiar i zadeklarował wsparcie w śledztwie.

Boeing 737-800, wprowadzony na rynek pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku, jest popularnym modelem uznawanym za niezawodny. Jednak każda katastrofa z udziałem samolotów Boeinga wywołuje reakcję inwestorów, co miało wpływ na giełdowe notowania firmy. W piątek akcje Boeinga zakończyły sesję na poziomie 180.72 USD. Firma zanotowała spadek wyceny spółki o 28.22% w bieżącym roku. Z kolei akcje Jeju Air w poniedziałek na koreańskiej giełdzie straciły 8.65%. Wypadek może również wpłynąć na zachowanie akcji Boeinga podczas najbliższych sesji w USA.Katastrofa wpisuje się w trudny okres dla Boeinga, który od dłuższego czasu zmaga się z poważnymi problemami. Na początku 2024 roku ujawniono defekty drzwi w modelu 737 MAX, co skutkowało ograniczeniami produkcyjnymi nałożonymi przez Federalną Administrację Lotnictwa (FAA). Dodatkowo siedmiotygodniowy strajk mechaników zwiększył koszty operacyjne i zaburzył terminowość dostaw. Firma wciąż odczuwa również skutki katastrof dwóch maszyn 737 MAX w latach 2018–2019, które kosztowały ją miliardy dolarów oraz podkopały zaufanie klientów i rynku. W odpowiedzi na te wyzwania, w sierpniu 2024 roku Boeing wprowadził zmiany w kierownictwie oraz programy poprawy jakości i bezpieczeństwa, jednak niedzielna tragedia może zakłócić te działania.Katastrofa w Korei Południowej rodzi pytania, czy był to odosobniony incydent, czy też sygnał głębszych problemów systemowych w firmie. Mimo że wypadek nie dotyczył modelu 737 MAX, który wcześniej zmagał się z licznymi kryzysami, odbudowa zaufania do marki pozostaje trudnym zadaniem. Inwestorzy oraz branża lotnicza z uwagą obserwują, jak Boeing poradzi sobie z rosnącą konkurencją ze strony Airbusa oraz utrzymaniem wysokich standardów bezpieczeństwa. Wyniki dochodzenia w sprawie jej przyczyn mogą istotnie wpłynąć na przyszłe działania firmy. Wprowadzone programy poprawy bezpieczeństwa i jakości zostaną teraz poddane szczegółowej ocenie, a przyszłość Boeinga będzie zależała od zdolności do przekonania klientów i inwestorów o niezawodności swoich samolotów.