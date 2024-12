Fed przed decyzją: Co dalej z obligacjami?

Przed środowym posiedzeniem Rezerwy Federalnej (Fed) rynki finansowe są niemal pewne trzeciej z rzędu obniżki stóp procentowych o 0.25 punktu procentowego. Prawdopodobieństwo tego ruchu wynosi ponad 90%, a nowe stopy procentowe mają znaleźć się w przedziale od 4.25 do 4.5%. Tradycyjnie obniżki stóp procentowych sprzyjają wzrostowi cen obligacji, a tym samym spadkowi ich rentowności. Tymczasem amerykański rynek obligacji zachowuje się odwrotnie – rentowność 10-letnich papierów skarbowych wzrosła powyżej 4.4%, choć jeszcze we wrześniu wynosiła 3.7%.

Skąd taka sytuacja? W okresie letnim inwestorzy zakładali, że Fed będzie agresywnie ciąć stopy procentowe, co spowodowało wzrost cen obligacji i spadek ich rentowności. Z czasem okazało się jednak, że Rezerwa Federalna nie będzie działać tak szybko i zdecydowanie, jak zakładano. Mocna gospodarka i utrzymująca się inflacja zmuszają Fed do ostrożności. Dane z rynku pracy pokazują, że zatrudnienie utrzymuje się na stabilnym poziomie, a zyski firm wciąż rosną, co świadczy o sile amerykańskiej gospodarki. Dodatkowo inflacja, choć znacząco spadła z rekordowych poziomów, wciąż utrzymuje się blisko 3%. Ostatnie odczyty wskazują, że dalsze obniżanie inflacji może być trudne, co komplikuje sytuację Fed, który nie może pozwolić sobie na zbyt szybkie poluzowanie polityki pieniężnej z obawy o ponowną presję cenową.Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wzrost rentowności obligacji są rosnące wydatki fiskalne. Większe potrzeby pożyczkowe rządu, związane między innymi z inwestycjami infrastrukturalnymi i programami społecznymi, skłaniają inwestorów do żądania wyższej premii za ryzyko. Wyższa podaż obligacji rządowych dodatkowo podnosi ich rentowności.Pomimo tych wyzwań obecne poziomy rentowności tworzą atrakcyjne możliwości dla inwestorów. Obligacje skarbowe oferują rentowność w przedziale 4.0–4.4%, co stanowi ciekawą alternatywę dla rynku akcji, gdzie roczne zwroty dla indeksu S&P 500 prognozowane są na niespełna 5% w kolejnej dekadzie. Dla inwestorów szukających nieco wyższych zwrotów interesujące mogą być obligacje korporacyjne klasy inwestycyjnej, które przy ratingu BBB oferują rentowność na poziomie 5.3%.Choć rynek obligacji stoi obecnie w obliczu wyzwań, wyższe rentowności sprawiają, że stają się one realną alternatywą dla akcji. Stabilność cen oraz atrakcyjne kupony obligacyjne zachęcają do dywersyfikacji portfela w stronę papierów dłużnych. Obligacje skarbowe oraz papiery korporacyjne klasy inwestycyjnej mogą stanowić dobry wybór dla osób preferujących stabilne i przewidywalne dochody. Jednocześnie bardziej ryzykowne segmenty, takie jak obligacje śmieciowe czy „fallen angels”, oferują wyższe stopy zwrotu, ale wiążą się z większą zmiennością.W środę decyzja Fed będzie kluczowym momentem dla rynków. Chociaż obniżka stóp jest niemal pewna, inwestorzy czekają na komunikat dotyczący dalszych działań w 2025 roku. Wciąż pozostaje pytanie, czy Fed zdecyduje się trzymać rygorystycznie celu inflacyjnego na poziomie 2.0%, czy też nieformalnie zaakceptuje wyższą inflację bliższą 3.0%. Odpowiedź na to pytanie zadecyduje o przyszłej dynamice rentowności na rynku obligacji i ogólnej kondycji globalnych rynków finansowych.