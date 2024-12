Ceny masła rosną od początku roku. Podwyżki cen ostatnio mocno przyspieszyły i w połowie listopada wzrost wyniósł 31,8% rdr. Sytuację pogarsza fakt, że sklepy organizują coraz mniej promocji na ten produkt - wynika z raportu Hiper-Com Poland, UCE RESEARCH i Grupy BLIX.

Przeczytaj także: Cena masła wyższa niż w Finlandii. O co chodzi?

Według raportu Hiper-Com Poland, UCE RESEARCH i Grupy BLIX, od stycznia do początku listopada br. ceny masła średnio poszły w górę tylko o 2% rdr. – Tak niewielki wzrost na przestrzeni tylu miesięcy wynika z faktu, że masło jest kluczowym produktem w koszyku zakupowym Polaków. Jego ceny często są porównywane przez konsumentów i decydują o wyborze danego sklepu pod kątem dużych zakupów. Potwierdza to chociażby fakt, że masło jest jednym z najczęściej wyszukiwanych artykułów w aplikacjach z gazetkami promocyjnymi. Sieci handlowe doskonale zdają sobie sprawę z tej wrażliwości cenowej. Dlatego uczyniły z tego towaru strategiczny element walki konkurencyjnej – mówi dr Krzysztof Łuczak, współautor raportu z Grupy BLIX.

To interesujące dane, wskazujące na segmentację rynku. Supermarkety, sieci cash&carry i sklepy convenience koncentrują się na klientach o większej elastyczności cenowej, co pozwala im wprowadzać wyższe ceny. Z kolei spadki cen w dyskontach i hipermarketach można przypisać intensywnej konkurencji cenowej, która zmusza je do agresywnych działań w celu utrzymania klientów. Przy tym ten ostatni format korzysta z efektu skali, obniżając marże jednostkowe w zamian za większy wolumen sprzedaży – wyjaśnia Julita Pryzmont, współautorka raportu z Hiper-Com Poland.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Ceny masła coraz wyższe W ostatnim czasie mamy do czynienia ze zmniejszoną produkcją mleka, co przekłada się na rekordowe ceny produktów mlecznych na Europejskiej Giełdzie EEX. Mniejsza podaż na rynku staje się silnym impulsem do wzrostu cen masła.

W ostatnim czasie mamy do czynienia ze zmniejszoną produkcją mleka, co przekłada się na rekordowe ceny produktów mlecznych na Europejskiej Giełdzie EEX. Mniejsza podaż na rynku staje się silnym impulsem do wzrostu cen masła, który obserwujemy obecnie – wyjaśnia dr Krzysztof Łuczak.

Na rynku można już spotkać pojedyncze przypadki kostki masła po 10 zł. Natomiast to, czy wartość standardowego produktu w większości sklepów przekroczy tę granicę, będzie zależało od poziomu wzrostu cen mleka i energii. W związku z obserwowanymi trendami, cena 10 zł za kostkę masła jest realna już w pierwszej połowie 2025 roku – przewiduje dr Łuczak.

Mamy do czynienia ze znaczącym wzrostem cen istotnego psychologicznie produktu, a to oznacza, że robienie na niego promocji jest coraz kosztowniejsze z każdym miesiącem. Sieci mogą zatem robić podobną liczbę promocji co rok wcześniej, aby dać wyższą cenę lub utrzymać ceny promocyjne, jednak zmniejszyć ich ilość i częstotliwość. Lepszy efekt handlowy daje promowanie masła rzadziej, ale silniej procentowo. W ten sposób rabat jest lepiej zapamiętany przez klientów – przekonuje Piotr Biela z Grupy BLIX.

Te różnice świadczą o tym, że sieci handlowe coraz bardziej dostosowują swoją politykę promocyjną do aktualnych warunków rynkowych. Zmiany w ww. miesiącach mogły już wynikać z przygotowań sieci do sezonu świątecznego, w którym koncentrują się na maksymalizacji marży – komentuje Julita Pryzmont.

W końcówce roku ceny masła pozostaną wysokie, szczególnie w związku z sezonowym wzrostem popytu przed świętami. Początek 2025 roku może przynieść pewną stabilizację lub niewielkie spadki cen, wynikające z okresowego spowolnienia popytu. W dłuższej perspektywie poziom cen będzie zależał od czynników globalnych, takich jak ceny mleka, energia i inflacja. Na konsumentach wymusi to większą uwagę w monitorowaniu ofert promocyjnych – przewiduje Julia Pryzmont.

Spodziewam się, że w kluczowych momentach sieci uderzą silnymi promocjami na masło i będzie to widoczne od początku grudnia, z największym naciskiem na połowę miesiąca. Jednocześnie wzrośnie cena regularna masła, aby – choć częściowo – odrobić marżę na promocjach – podsumowuje ekspert.

W ww. okresie ceny poszły w górę w trzech formatach, tj. w supermarketach (8,4% rdr.), sieciach cash&carry (7,2% rdr.) i sklepach typu convenience (5,5% rdr.). Z kolei spadki zaliczyły dwa segmenty, czyli hipermarkety (-7,7% rdr.) i dyskonty (-4,8% rdr.).Natomiast w ostatnich miesiącach ceny masła mocno poszły w górę. I tak w sierpniu wzrost był na poziomie 29,3% rdr. (hipermarkety – 43,5%, cash&carry – 41,4%, dyskonty 26,5%, supermarkety – 18,8%, convenience – 15%). Z kolei we wrześniu średnia podwyżka wyniosła 30,1% rdr. (cash&carry – 50,6%, hipermarkety – 41,4%, supermarkety – 29,3%, dyskonty – 27,9%, sieci typu convenience – na lekkim minusie, tj. -1,1% rdr.). W październiku br. ceny wzrosły o 32,2% rdr. (cash&carry – 54,3%, dyskonty – 32,7%, supermarkety – 27,8%, convenience – 24,7%, hipermarkety – 17,8%).Do tego analitycy z UCE RESEARCH informują, że trend ten dalej narasta. Według szybkiego szacunku z połowy listopada tego roku, ceny rdr. poszły w górę średnio o 31,8%.Ceny rosną, a do tego akcji promocyjnych jest mniej niż rok temu. W okresie od stycznia do początku listopada br. w sklepach rok do roku ubyło 13,8% promocji na masło. Najbardziej ich liczbę „przykręciły” sieci typu cash&carry (-24,8%), supermarkety (-23,4%) i hipermarkety (-17,4%). Sklepy convenience też ją ograniczyły, ale tylko na poziomie -0,4% rdr. Za to dyskonty jako jedyne zwiększyły liczbę promocji – o 8,9% rdr.Roczny wynik dotyczący liczby promocji istotnie różni się od danych z ostatnich miesięcy. W sierpniu odnotowano rdr. aż -33,7%. We wrześniu było to -25,2%, a w październiku zaobserwowano -14,5%. Jednak w połowie listopada ilość promocji spadła o 41,1% rdr.Do tego Piotr Biela dodaje, że ten rok jest trudny w handlu. Trwa wojna cenowa i promocyjna, maleją marże, a sieci handlowe zmuszone są szukać oszczędności. W tej sytuacji optymalizują liczbę promocji, uwzględniając sezonowość. Sierpień i wrzesień są w handlu słabymi miesiąca, nie licząc akcji typu „powrót do szkoły”. Z kolei październik to mocny czas. Są wtedy organizowane promocje przed Wszystkimi Świętymi i Halloween. Zatem, jeżeli trzeba ograniczać promocje, to lepiej w sierpniu i we wrześniu niż w październiku.Jak podkreśla Piotr Biela, promocja na masło to numer 1 w tym roku i klienci z pewnością gotowi będą wybierać sklep w oparciu o jego cenę.