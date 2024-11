Spokojnie, to tylko huragan

Dane z amerykańskiego rynku pracy nie oddają wiarygodnej sytuacji. Zostały bowiem zniekształcone przez wpływ czynników jednorazowych. Mowa tu oczywiście o huraganie Helen i Milton jak również strajkach pracowników. Wynik 12 tys. nowych miejsc pracy nie spowodował załamania na Wall Street, co pokazuje, że rynek był przygotowany na mocne odchylenie od normy. Indeksy ostatecznie zyskały. Pamiętamy jak 3 miesiące temu słabszy raport NFP ( ale zdecydowanie lepszy od aktualnego) wywołał panikę i stał się pretekstem do mocniejszej przeceny. Teraz mamy jednak wyjątkowy czas. Wybory stają się tematem numer jeden a sama decyzja FOMC zaplanowana na dwa dni później nie wywołuje większych emocji. Zaburzenia związane z pogodą oraz z sytuacją w wielu kluczowych dużych firmach (Boeing) powodują, że kolejne dane za listopada oraz grudzień będą mocniej analizowane, bo to one tak naprawdę potwierdzą, że słaby październik był jedynie pojedynczym incydentem.

Rynek zakładał, że nowych miejsc pracy w USA przybędzie mniej niż miesiąc wcześniej i estymował wokół liczby ok. 110 tys. Wynik na poziomie 12 tys. zrobił wrażenie na inwestorach jedynie na moment. W pierwszej reakcji dolar stracił a rentowności amerykańskich obligacji spadły. To w pełni zrozumiałe, bo tak słabe dane skłaniają do interpretacji, że Fed może łagodzić politykę monetarną w nieco mocniejszym tempie. Dość szybko jednak emocje opadły i do głosu doszedł rozsądek. Rynek po chwili zrozumiał, że dane należy traktować jako pewnego rodzaju anomalię. Szacuje się, że sytuacja związana z „kryzysem” w firmie będącej ikoną światowego lotnictwa odjęła ok 44 tys. miejsc pracy. Wpływ na słaby wynik mogły również mieć zwolnienia w niektórych zakładach motoryzacyjnych. Poprzednie wyniki (za sierpień i wrzesień) zostały standardowo zrewidowane w dół (łącznie o 112 tys.) ale do tego zdążyliśmy już się przyzwyczaić. Dane tak naprawdę, gdyby nie wpływ czynników jednorazowych, byłyby o ok 100 tys. wyższe, czyli wpisałby się w oczekiwania. Sytuacja na amerykańskim rynku pracy uległa dalszemu schłodzeniu, ale tempo tego procesu jest zdecydowanie łagodniejsze niż pokazały piątkowe liczby. Potwierdzeniem tego, że nie ma powodów do paniki jest fakt, że stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 4,1 proc.Nie ulega wątpliwości, że presja cenowa, która wcześniej była generowana przez silny rynek pracy, w tym momencie zdecydowanie słabnie i pozwala Rezerwie Federalnej reagować. Spodziewana obniżka stóp procentowych w czwartek o 25 punktów bazowych wydaje się być scenariuszem najbardziej realnym i w tej materii nie powinniśmy oczekiwać jakiegokolwiek zaskoczenia. Decyzja powinna zostać przyjęta przez rynek dość spokojnie. Większą emocje rodzą oczywiście jutrzejsze wybory. Każdy wynik jest realny i ciężko w tym momencie stwierdzić, kto obejmie władzę w USA na kolejne 4 lata.