Imponujący rajd GBPUSD

Słabość dolara oraz siła funta sprawiają, że notowania „kabla” mają za sobą imponujący sierpniowy rajd. GBP jest najsilniejszy w relacji do USD od marca 2022 roku,. W ostatnim czasie powiększyła się dywergencja pomiędzy polityką monetarną Rezerwy Federalnej oraz Banku Anglii i to właśnie ten czynnik jest w głównej mierze odpowiedzialny za ten ostatni, dynamiczny ruch w górę kursu GBP/USD. Dynamikę z pewnością zwiększyło przełamanie przez parę walutową dwóch kluczowych oporów technicznych ustanowionych przez szczyty z lipca tego jak i ubiegłego roku.

Przeczytaj także: Cisza przed burzą na rynkach finansowych w końcówce tygodnia

W Jackson Hole nie tylko prezes Fed wypowiadał się na temat przyszłości polityki monetarnej. Głos również zabrał Andrew Bailey, który również wyraził gotowość do dalszego łagodzenia warunków monetarnych w Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy, że Bank Anglii rozpoczął proces obniżek już w sierpniu obniżając główną stopę procentową o 25 pb z poziomu 5,25 do 5,00 proc.Bailey podkreślił, że spadło ryzyko inflacyjne, jednak jest za wcześnie, żeby móc powiedzieć, że walka z inflacją dobiegła końca. Wg jego oceny skala „efektu drugiej rundy” okazała się mniejsza niż oczekiwano. Prezes BoE zaznaczył, że polityka pieniężna wciąż musi być restrykcyjna. Rynek interpretuje to w ten sposób, że kolejne obniżki mogą wystąpić, jednak skala ich będzie niewielka.Inflacja bazowa w UK wciąż plasuje się powyżej 3 proc. w ujęciu rok do roku a spadki w ostatnim czasie straciły na sile. Zasadniczy wskaźnik CPI po spadku do poziomu 2 proc. r/r urósł ostatnio do 2,2 proc. co z pewnością też nie umknęło uwadze bankowi centralnemu.Na ten moment rynek OIS (Overnight Index Swaps) daje niewielkie szanse na obniżkę we wrześniu (ok 25 proc.). Dużo większe prawdopodobieństwo przypisywane jest decyzji listopadowej (ok. 90 proc.) Grudniowa obniżka jest wyceniana na poziomie niespełna 50 proc.Widać, że na ten moment rynek zakłada, że to Rezerwa Federalna wykazuje dużo większe gołębie nastawienie niż Bank Anglii co jest odzwierciedlone w notowaniu pary walutowej GBP/USD.