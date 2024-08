Niższa inflacja PPI w USA poprawia nastroje i osłabia dolara

Wczoraj rynkowe nastroje polepszyły się na skutek publikacji inflacji producenckiej z USA. Amerykańskie akcje zyskały a wzrostom przewodził indeks technologiczny. Rentowności długu USA obniżyły się a dolar stracił na wartości. Wczorajsza dane PPI wzmocniły oczekiwania na co najmniej 25-punktową obniżkę stóp procentowych przez Fed we wrześniu. Indeks VIX spadł do 18,1 po tym, jak w miniony poniedziałek osiągnął w ciągu dnia prawie 66 punktów. Dziś inwestorzy poznają raport CPI.

Pozytywna reakcja rynkowa po danych PPI wynikała także z oczekiwań, że dzisiejsza inflacja CPI może również zaskoczyć niższym wynikiem. Widać, że rynek szuka pozytywnych wiadomości po ostatnim gwałtownym wzroście zmienności w minionym tygodniu. Obecnie kontrakty Fed Funds Futures w pełni wyceniają cięcie o 25 pb we wrześniu i dają ok 60 proc. szans na cięcie o 50 pb.Wracając do danych, wczorajsze wartości wskaźników PPI pokazały niższe wartości zarówno w zestawieniu do poprzednich wartości jak i do prognoz. W ujęciu miesięcznym PPI urósł o 0,1 proc. a w relacji rok do roku o 2,2 proc. Bazowy indeks względem czerwca nie zmienił się a w ujęciu rok do roku wzrósł o 2,4 proc. Rynek z pewnością wziął pod uwagę niższe ceny usług.Wczoraj pojawił się komentarz ze strony Bostica z oddziału Fed w Atlancie, który wciąż czeka na więcej argumentów dezinflacyjnych, zanim poprze on w pełni redukcję kosztu pieniądza we wrześniu. Z kolei pierwszą opinię na temat ostatnich danych NFP, procesów inflacyjnych czy ogólnie polityki monetarnej ze strony Jeromego Powella usłyszymy dopiero podczas Sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole (22-24 sierpnia).Amerykańskie indeksy giełdowe zareagowały pozytywnie czego dowodem jest wzrost Nasdaq Composite aż o 2,4 proc. Zwyżkował również Dow Jones (+1 proc.) oraz Sp500 (+1,7 proc.). Wzrost oczekiwań na obniżki stóp w USA został również zobrazowany przez spadek rentowności amerykańskich obligacji na krótki jak i długim końcu krzywej dochodowości. Z kolei dolar zareagował osłabieniem, co jest w pełni zrozumiałym zachowaniem głównej waluty świata. Mogliśmy zaobserwować wzrost zmienności głównej pary walutowej, która przez ostatnie dni konsolidowała się. Notowania ponownie zbliżyły się do 1,10.Dane inflacyjne z USA i słabość dolara i dobre nastroje na giełdach wspierają naszą walutę. Złoty przez cały dzień ulegał aprecjacji. Kurs USD/PLN spadł poniżej 3,90 a EUR/PLN pod 4,2850. Złoty może reagować na dzisiejsze dane o PKB oraz CPI.