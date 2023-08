Bezpieczny Kredyt 2% - jakie dokumenty będą potrzebne?

Dopłaty w ramach rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2% okazały się prawdziwym hitem tego lata i czynnikiem, który znacznie podwyższył zainteresowanie zakupem nieruchomości. Po długich miesiącach marazmu sprzedający mogą tylko zacierać ręce. Z kolei ci, którzy chcą skorzystać z dopłat, muszą przygotować się na przejście związanej z kredytowaniem nieruchomości procedury bankowej, co oznacza m.in. konieczność zdobycia stosownych dokumentów. Jakich?

Aktualnie banki uczestniczące w programie Bezpieczny kredyt 2% przewidują, że otrzymanie decyzji może zająć nawet kilka tygodni. Nim złożymy wniosek warto się do tego dobrze przygotować. Przede wszystkim sprawdzając, czy kwalifikujemy się do programu - jest kilka ograniczeń, które od razu skreślają wnioskującego, chociażby limit wieku. Warto w tej sytuacji skontaktować się z doradcą kredytowym, który upewni się, że spełniamy wszystkie wymagania, a nasza zdolność kredytowa jest odpowiednia. Pamiętajmy, że po 10 latach dopłat, sami będziemy ponosić koszty kredytu, dlatego warto dobrze się do tego przygotować - zaleca Adam Nowodworski, CEO homfi.

Rynek nieruchomości jest u progu wzrostów, choć nadal jesteśmy we wczesnej fazie ożywienia. Poprawa nastrojów wśród konsumentów widoczna jest już teraz, właśnie przez większą liczbę ofert na sprzedaż. Dla osób noszących się z zamiarem sprzedaży swojej nieruchomości może to być dobry moment ze względu na rosnący popyt wywołany stabilizacją stóp procentowych oraz łatwiejszym dostępem do kredytów - komentuje.

Do kredytu potrzebne są wnioski potwierdzające zatrudnienie oraz stały dochód:

zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów na druku bankowym;

wyciąg z rachunku bankowego (na który wpływa wynagrodzenie) z kilku ostatnich miesięcy;

dotyczy działalności: deklaracja PIT za ostatni rok podatkowy lub dwa ostatnie lata (zależy od banku);

umowy potwierdzające wykonywanie zleceń lub dzieł, jeśli taka była forma zatrudnienia;

zaświadczenie o braku zaległości finansowych ZUS i US – w większości banków potrzebne do wypłaty kredytu;

dotyczy działalności: podsumowanie wyników firmy za rok bieżący.

umowa przedwstępna zawarta z deweloperem w przypadku zakończonej budowy;

umowa rezerwacyjna lub deweloperska wraz z prospektem informacyjnym oraz szkicem umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego;

pełnomocnictwo osób reprezentujących dewelopera;

decyzja o pozwoleniu na budowę;

zaświadczenie o zakończeniu budowy oraz zaświadczenie o samodzielności lokalu lub zgłoszenie zakończenia prac budowlanych (w przypadku zakończonej budowy);

wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów.

Nieruchomość z rynku wtórnego:

umowę przedwstępną podpisaną ze sprzedającym;

jeśli lokal nie posiada księgi wieczystej to konieczne jest zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o braku przeciwwskazań do założenia księgi wieczystej dla lokalu;

jeśli dane w księdze wieczystej nie są aktualne to dokument potwierdzający prawo własności sprzedającego nieruchomość.

Na zakup działki:

umowa przedwstępna zakupu działki;

jeśli dane w księdze wieczystej nie są aktualne to akt notarialny, który potwierdzi prawo własności gruntu dla zbywcy;

aktualny wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów;

jeśli z wypisu nie wynika że działka jest budowlana to dokument który to potwierdza (miejscowy plan zagospodarowania lub decyzja o warunkach zabudowy)

Na budowę domu:

akt notarialny potwierdzający prawo własności działki przeznaczonej na budowę domu;

odpis z księgi wieczystej działki, jeśli numer księgi jest w akcie i jest to aktualny numer;

decyzja o pozwoleniu na budowę czy zgłoszenie budowy domu do odpowiedniego urzędu;

aktualny wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów;

projekt budowlany z pieczątką urzędu;

kosztorys i harmonogram prac według wzoru bankowego;

dziennik budowy.

Jak wskazuje Paweł Podgórski, dyrektor sprzedaży w Lendi.pl, w czerwcu 2022 roku liczba osób zainteresowanych kredytem hipotecznym wyniosła około 1000 osób w porównaniu do 4500 klientów odnotowanych pod koniec czerwca tego roku. To ponad 4-krotny wzrost. Intensywne poruszenie wokół tematu rządowych programów eksperci z Lendi.pl zauważyli już w kwietniu, a prawdziwe apogeum zapytań to właśnie druga połowa zeszłego miesiąca, tuż przed startem programów.Więcej chętnych na zakup nieruchomości widzimy również analizując dane agencji nieruchomości homfi. W lipcu liczba osób zainteresowanych zakupem wzrosła o 25%, przekraczając próg 1000 chętnych na zakup. To aż o 90% więcej klientów niż w lipcu 2022 roku.Lawinowy wzrost zainteresowania programem wpływa na dłuższy czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku. Jak wskazuje Paweł Podgórski, na odpowiedź trzeba czekać od 6 do 8 tygodni, a to dopiero pierwszy miesiąc funkcjonowania programu.Patrząc na dane agencji nieruchomości homfi, możemy stwierdzić, że strona podażowa również odżywa. Wzrost z miesiąca na miesiąc o ponad 2% oraz o ponad 10% rok do roku to dobry znak na przyszłość. Jak twierdzi Adam Nowodworski, CEO homfi:Przystępując do złożenia wniosku warto dobrze się przygotować. Lista potrzebnych dokumentów zależy od nieruchomości, którą chcemy sfinansować kredytem. We współpracy z Lendi.pl przygotowaliśmy listę dokumentów, niezbędnych do wzięcia udziału w programie.A także dowód osobisty ze zdjęciem, czyli dokument potwierdzający tożsamość.Jeśli chodzi o ubieganie się o Bezpieczny kredyt w wysokości 2 proc. w celu pokrycia kosztów związanych z zakupem mieszkania z rynku pierwotnego, konieczne jest przedstawienie następujących dokumentów w ramach wniosku: