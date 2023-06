"Jastrzębia pauza" umocniła USD ale w sposób umiarkowany

Rezerwa Federalna wykonuje “jastrzębią pauzę”. Powell nazywa ten ruch jedynie dostosowaniem tempa podwyżek stóp procentowych, co oznacza, że teraz z dużym prawdopodobieństwem możemy oczekiwać wzrostu kosztu pieniądza na co drugim posiedzeniu. Mediana oczekiwań przedstawicieli FOMC wskazuje, że w tym roku powinniśmy otrzymać jeszcze dwa ruchy, co oznacza, że na koniec 2023 roku zobaczymy zakres na poziomie 5,5 – 5,75 proc.

Wczorajszy brak działań nie oznacza, że koniec cyklu podwyżek został osiągnięty. Tak wynika ze słów Powella oraz z twardych danych takich jak projekcje marko Fed-u oraz z wykresu kropkowego. Tu wskazywany jest poziom 5,6 proc. co oznacza, że na koniec roku przedział dla głównej stopy procentowej w USA może osiągnąć pułap 5,5 – 5,75 proc. W marcu mediana wskazywała 5,1 podobnie jak w grudniu 2022 roku.Rynek w pewnym stopniu by przygotowany na kolejne ruchy w górę na stopach, ale nowy „dot plot” po raz kolejny stworzył lukę między ścieżką stóp oczekiwaną przez rynek a ścieżką stóp oczekiwaną przez FOMC. Rynek już dawno przyzwyczaił się do oczekiwań szybszych obniżek stóp niż amerykańscy bankierzy centralni.Dlatego wczorajsza decyzja z pewnością nie była negatywna dla USD, ale nie była też przełomem, który uzasadniałby całkowitą rewaluację dolara. Zmienność rynkowa była umiarkowana. Kurs EUR/USD spadł o 50 pkt. co nie jest czymś wyjątkowym. W przeszłości tego rodzaju wydarzenia (kluczowe dla rynku FX) powodowały znacznie większą reakcję.To nie koniec emocji. Dziś przed nami decyzja EBC. Tutaj potencjał niespodzianek będzie prawdopodobnie postrzegany jako znacznie mniejszy niż wczoraj. Podwyżka stóp procentowych została ogłoszona przez przedstawicieli banki, rynek zdążył ją wycenić, a zatem sam ruch w górę o 25 punktów bazowych nie powinien wpłynąć znacząco na euro. Znacznie bardziej ekscytujące dla euro są oczywiście perspektywy. Oprócz konferencji prasowej prezes EBC Christine Lagarde, duży wpływ mogą mieć nowe prognozy inflacji. Jeśli zostaną zrewidowane w dół, wówczas to może przemawiać za wcześniejszym zakończeniem cyklu zacieśniania w strefie euro.