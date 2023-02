DAX najwyżej od roku

Po kolejnych niezbyt jednoznacznych wypowiedział przedstawicieli amerykańskiego Rezerwy Federalnej główne indeksy amerykańskiego rynku akcji spadły wczoraj (S&P 500 -1,11 proc., DJIA -0,61 proc., Nasdaq Composite -1,68 proc.). Dziś ok. godz. 9:35 kontrakty na S&P 500 odrabiały wczorajsze straty rosnąc o 0,72 proc.

Na giełdach Azji i Oceanii przeważały dziś lekkie spadki (największy - -0,85 proc. - notował filipiński PSEi). Najsilniej – o 1,6 proc. – zwyżkował dziś Hang Seng.W Europie o ponad 7 proc. spadał turecki XU100 osiągając najniższy poziom od 3 miesięcy. Na większości pozostałych rynków akcji główne indeksy rosły (DAX +1,23 proc., CAC 40 +1,17 proc. ok. godz. 9:40). Swe nowe przynajmniej roczne maksima osiągnęły dziś rano główne indeksy w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpanii oraz Grecji.Ok. godz. 9:40 o 0,86 proc. rósł WIG-20. Zwyżkowały również pozostałe główne indeksy GPW. Swe kolejne historyczne maksimum osiągnął dziś WIG-Motoryzacji. Wśród składników mWIG-u 40 swe nowe cykliczne maksima ustanowiły dziś kursy akcji spółek Inter Cars, Eurocach, Banku Handlowego oraz LiveChat Software. Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś ceny akcji spółek Rainbow Trours i Unimot.Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych polskiego rządu spadła dziś rano ponownie poniżej poziomu 6 proc. Odbiwszy się od opadającej linii oporu poprowadzonej przez szczyty z października ub.r. i końca grudnia ub.r. spadła wczoraj rentowność amerykańskich 10-latek i dziś rano ostrożnie kontynuowała tą zniżkę.Cena kontraktów na węgiel kamienny w Rotterdamie spadła wczoraj do najniższego poziomu od stycznia ub.r. O ponad 3 proc. spadły wczoraj ceny kontraktów na gaz notowanych w Europie, ale utrzymały się minimalnie powyżej poziomów styczniowych minimów. Notowanego NYMEX-ie kontrakty na amerykański gaz (Henry Hub) również były dziś tuż nad swoimi ponad 2-letnimi minimami sprzed kilku dni. Drożały dziś rano kontrakty na miedź (+1,5 proc. ok. godz. 9:25) oraz metale szlachetne (złoto +0,31 proc., srebro +0,66 proc., platyna +0,45 proc., pallad +1,57 proc.).Lekko – o 0,23 proc. – słabł dziś amerykański dolar względem japońskiego jena pozostając lekko powyżej poziomu 131 JPY. Amerykański dolar lekko również tracił względem euro (EUR/USD +0,23 proc. ok. godz. 9:20) próbując utrzymać się powyżej znajdujących się w okolicach 1,07 poziomów swoich maksimów z grudnia ub.r.Polski złotych lekko tracił dziś względem euro (EUR/PLN +0,13 proc.) i lekko się umacniał względem amerykańskiego dolara (USD/PLN -0,15 proc.).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara spadł dziś do najniższego poziomu od 22 stycznia, ale później próbował odrabiać część strat i ok. godz. 9:05 tracił 1,07 proc.