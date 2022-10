Nowe cykliczne minima WIG i WIG-20

Miniony tydzień zakończył się w piątek ustanowieniem przez główne indeksy rynku akcji USA swych nowych cyklicznych minimów (S&P 500 -1,51 proc., DJIA -1,71 proc., Nasdaq 100 -1,73 proc.; Nasdaq Composite nadal utrzymywał się minimalnie powyżej swego czerwcowego dołka. Dziś rano kontrakty na główne amerykańskie indeksy notowały niewielkie zmiany (S&P 500 +0,19 proc.).

Swe nowe cykliczne minima osiągnęły dziś główne indeksy w Malezji, Hong Kongu, na Filipinach i Tajwanie. Najsilniej – o 1,95 proc. – spadał dziś filipiński PSEi. Najsilniej – o 1,07 proc. – rósł dziś japoński Nikkei.Na giełdach europejskich dominowały dziś rano spadki (DAX -0,97 proc., CAC 40 –0,98 proc. ok. godz. 9:40).Jedynymi głównymi indeksami europejskiego rynku akcji, który ustanawiały dziś swe nowe cykliczne minima były dziś WIG i WIG-20 (-0,97 proc. i -1,5 proc. odpowiednio ok. godz. 9:40). WIG-20 był najniżej od marca 2020, WIG najniżej od listopada 2020. Poza WIG-Nieruchomości spadały dziś rano wszystkie indeksy sektorowe polskiego rynku akcji. WIG-Media był dziś najniżej od końca 2020 roku. Wśród składników WIG-20 swe nowe cykliczne minima osiągnęły dziś ceny akcji Pekao i Santander Bank Polska.Rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych, która w środę dotknęła na chwilę poziomu 4 proc. (najwyższego od kwietnia 2010) spadała dziś rano (3,77 proc. ok. godz. 9:20). Swe najwyższe poziomu od 2008 roku odwiedziły dziś rentowności 10-letnich obligacji skarbowych Malezji i Singapuru. W piątek najwyżej od 10 lat była rentowność węgierskich 10-latek (9,775 proc.). Rentowność polskich 10-latek pozostawała powyżej poziomu 7 proc. (7,149 proc.).Ceny ropy naftowej odrabiały dziś piątkowe straty (WTI +3,51 proc., Brent +3,35 proc. ok. godz. 9:15) osiągając okolice lokalnych szczytów z poprzedniego tygodnia. Ceny kontraktów na gaz ziemny w Wielkiej Brytanii osiągnęła w piątek najniższy poziom od pierwszej dekady sierpnia.Amerykański dolar ustanowił dziś swe nowe cykliczne maksima względem koreańskiego wona i malezyjskiego ringgita. Kurs USD względem malezyjskiego waluty osiągnął poziom swego historycznego szczytu ustanowionego podczas kryzysu azjatyckiego w styczniu 1998. Kurs USD względem koreańskiego wona był najwyższy od marca 2009. Kurs EUR/USD przebywał minimalnie poniżej poziomu 0,98 (-0,07 proc. ok. godz. 9:10). USD/JPY utrzymywał się nieco poniżej poziomów na których nastąpiła niedawno pierwsza od 1998 roku interwencja Bank of Japan w obronie japońskiej waluty.Lekko umacniał się dziś rano polski złoty (EUR/PLN -0,33 proc., USD/PLN –0,35 proc.).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara spadł na początku dzisiejszych notowań poniżej poziomu 19000 USD, ale później powrócił ponad ten poziom ok. godz. 9:05 notując minimalną dzienną zmianę (+0,11 proc.).