Poranna próba odbicia w górę na europejskich rynkach akcji

Po wczorajszym tąpnięciu o 3,85 proc. WIG-20 rozpoczynał ostatnią sesję września od próby odrabiania strat (+1,03 proc. ok. godz. 9:30). Rosły również na początku piątkowej sesji pozostałe główne indeksy GPW. Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się 2,11 proc. spadkiem S&P 500, który zaliczył najniższy poziom od grudnia 2020. DJIA spadła o 1,54 proc., ale utrzymał się powyżej wtorkowych minimów, zaś Nasdaq Composite stracił 2,84 proc., ale nadal pozostawał nieco powyżej poziomu dołka z czerwca.

Na giełdach Azji i Oceanii swe nowe cykliczne minima ustanowiły główne indeksy w Hongkongu, Malezji, Korei Południowej, Filipinach i na Tajwanie.Europejskie giełdy odbijały w górę po wczorajszych spadkach (ok. 9:40 DAX +1,13 proc., CAC 40 +0,99 proc.).Najwyższa od 2008 roku była dziś rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Singapuru. Wczoraj rentowność 10-letnich obligacji skarbowych osiągnęła najwyższy od 10 lat poziom (9,77 proc.). Dziś rano rentowności 10-latek w USA i Europie lekko spadała.Lekko drożały dziś rano kontrakty na ropę naftową (ok .godz. 9:15 WTI +0,6 proc., Brent +0,7 proc.) i amerykańskiego gazu ziemnego (+0,33 proc.). Za wyjątkiem palladu (-0,22 proc.) rosły dziś rano również ceny metale szlachetnych (złoto +0,79 proc., srebro +2,18 proc., platyna +1,33 proc.). Najwyższego poziomu od końca 2016 roku poziomu dotknęły dziś ceny kontraktów na sok pomarańczowy na ICE. Wczoraj do najniższego poziomu od 2 lat spadły ceny kontraktów na drewno na CME.Zmiany kursu USD względem euro i japońskiego jena był dziś rano niewielkie (EUR/USD +0,03 proc.; USD/JPY -0,11 proc. ok. godz. 9:15).Również kosmetyczne były poranne ruchy kursu złotego (USD/JPY -0,04 proc., EUR/PLN -0,05 proc. ok. godz. 9:15).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara już 3,5 miesiąca broni poziomu wsparcia wyznaczanego tuż poniżej poziomu 20000 USD przez szczyt z grudnia 2017 roku.