Rozpoczęła się konferencja w Jackson Hole

Rozpoczęła się wczoraj doroczna trzydniowa konferencja w Jackson Hole w Wyoming w USA. Ta konferencja organizowana jest od 1978 roku i początkowa poświęcona była kwestiom rolnictwa. Po tym jak w 1982 roku na konferencji pojawił się przewodniczący FED Paul Volcker, a w 1989 roku Alan Greenspan to wydarzenie stało się stopniowo kluczowym sympozjum w USA, na którym dyskutowane są kwestie polityki monetarnej. Uczestnicy i obserwatorzy rynków będą dziś po południu naszego czasu z uwagą słuchać wystąpienia obecnego przewodniczącego FED Jerome w Jackson Hole.

Amerykański rynek akcji nie wykazywał wczoraj objawów większych obaw przed wynikiem sympozjum w Jackson Hole (S&P 500 +1,41 proc., DJIA +0,98 proc., Nasdaq Composite +1,67 proc.). Dziś rano ceny kontraktów na te indeksy minimalnie spadały (-0,07 proc. ok. godz. 9:35). Najwyższy poziom od ponad 3 lat osiągnął wczoraj chilijski IPSA Index.Na giełdach Azji i Oceanii lekko przeważały wzrosty głównych indeksów (najsilniej – o +0,81 proc. – zwyżkował dziś Hang Seng).Na rynkach akcji w Europie dominowały dziś rano zwyżki (ok. 9:35 DAX +0,57 proc., CAC 40 +0,59 proc.).Nadal dosyć słaba była GPW (ok. 9:35 WIG-20 -0,23 proc.). Swój historyczny szczyt ustanowiony 8 sesji temu wyrównał dziś rano kurs akcji Dino Polska. Po zwyżce o ponad 18 proc. najwyżej od listopada ub.r. był dziś kurs akcji Biomedu Lublin.Powyżej poziomu 3 proc. pozostawały rentowności 10-letnich obligacji skarbowych rządu USA. Rentowności polskich 10-latek spadała dziś rano, ale pozostawała powyżej poziomu 6 proc.Na najwyższy poziom w historii wyszła wczoraj cena kontraktów na gaz ziemny na rynku brytyjskim notowane na ICE. (+9,31 proc.). Również ponad 9 proc. wzrosła wczoraj cena kontraktów na gaz ziemny notowanych na rynku holenderskim, ale w tym przypadku paniczne maksimum z 7 marca nie zostało jeszcze pokonane. Ceny kontraktów na ropę naftową (WTI, Brent) drożały dziś rano o ponad 1,2 proc.Lekko umacniał się dziś amerykański dolara (USD/JPY +0,43 proc., EUR/USD –0,26 proc. ok. godz. 9:00).Polski złoty lekko słabł względem dolara (USD/PLN +0,22 proc. ok. godz. 9-tej) i pozostawał stabilny względem euro (EUR/PLN -0,02 proc.).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara po silnym ponad 10 proc. spadku z ubiegłego piątku już 7-my dzień utrzymuje się w wąskim przedziale 20766-21830 USD (dziś rano –0,75 proc.).