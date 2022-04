Pożyczki wysokokwotowe motorem wzrostów

BIK poinformował, że w marcu 2022 liczba udzielonych pożyczek była o 29,5% wyższa niż przed rokiem, a ich wartość o 44% wyższa. O 11,3% wzrosła średnia wartość udzielonej pożyczki. Głównym motorem wzrostów były pożyczki wysokokwotowe. Uwagę zwraca także wzrost dynamiki pożyczek do 500 złotych.

Obserwując dynamiki pożyczek udzielonych w 1 kw. br. zarówno w wymiarze liczbowym, jak i kwotowym można podsumować, że głównym motorem wzrostów, są pożyczki wysokokwotowe. Jednak w pierwszym kwartale br. zwraca uwagę także wzrost dynamiki pożyczek udzielonych do kwoty 500 zł, czyli w najniższym przedziale, zarówno w ujęciu liczbowym (+37,3%), jak i wartościowym (+35,9%). Może się to wiązać z koniecznością „ratowania” budżetu domowego w związku z rosnącą inflacją, która wprost przekłada się na wzrost kosztów utrzymania gospodarstw domowych. Innym czynnikiem może być rosnąca popularność korzystania z pożyczek Buy-Now-Pay-Later (BNPL) na zakupy dokonywane przez Internet – wyjaśnia prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK.



- Niestety kolejne kwartały 2022 r. mogą być trudne dla sektora firm pożyczkowych, ponieważ nad rynkiem wiszą „czarne chmury” związane z projektowanymi zmianami regulacyjnymi – dodaje prof. Rogowski.

Z danych BIK wynika, że w marcu 2022 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 287,3 tys. nowych pożyczek o łącznej wartości 700 mln zł.Średnia wartość nowo udzielonej w marcu 2022 r. pożyczki pozabankowej była o 11,3% wyższa od udzielonej w marcu 2021 roku i wyniosła 2 222 zł.Z danych firm pożyczkowych współpracujących z BIK wynika, że w pierwszym kwartale 2022 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 808,2 tys. pożyczek na kwotę 2,01 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku oznacza to wzrost zarówno w ujęciu liczbowym (+33%), jak i w wartościowym (+48,6%).Jednak w różnych przedziałach kwotowych sytuacja jest odmienna. W ujęciu liczbowym najwyższa dynamika wystąpiła w przedziale pow. 5 tys. zł (+62,0%). W ujęciu wartościowym we wszystkich przedziałach kwotowych dynamiki pierwszego kwartału 2022 r. w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 r. również są dodatnie – najwyższa w przedziale pow. 5 tys. zł (+81,8%).