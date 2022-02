Rynki akcji z dużymi spadkami

Rozpoczęty dziś w nocy atak Rosji na Ukrainę spowodował silne spadki indeksów rynków akcji na całym świecie. Główne indeksy wszystkich czynnych dziś rynków akcji w Azji i Oceanii spadały dziś od -1,05 proc. w przypadku chińskiego Shanghai B-Share Index do -3,86 proc. w przypadku Straits Times Index w Singapurze. Nowe przynajmniej roczne minima osiągnęły japoński Nikkei 225 (-1,81 proc.) i nowozelandzki NZX50.

Rosyjski RTS na początku czwartkowej sesji tracił prawie 43 proc. To największy jednodniowy spadek tego indeksu w jego historii. RTS osiągnął dziś najniższy poziom od 2016 roku. Przewodnicząca Unii Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała zamrożenie aktywów rosyjskich w UE i zablokowanie dostęp rosyjskich banków do europejskich rynków finansowych.WIG-20 tracił na początku sesji ponad 7 proc. To największe tąpnięcie tego indeksu od 12 marca 2020, kiedy to – wyniku covidowej paniki - stracił on w trakcie jednej sesji 13,28 proc. Spadały – chociaż w mniejszym stopniu niż WIG-20 - również wszystkie pozostałe główne indeksy giełd w Europie (DAX -3,93 proc., CAC 40 -3,66 proc.). Cena kontraktów na S&P 500 spadała o 2,3 proc. Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA i krajów strefy euro spadały.Na rynkach towarowych cena ropy naftowej rosła o ponad 5 proc. osiągając najwyższe poziomy od 2014 roku (WTI 97,03 USD). Cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie również rosła o ok. 5 proc. Najdroższe od stycznia 2021 było złoto. Kontrakty na różnego rodzaju zboża – ryż, pszenicę, pszenicę jarą, soję i olej sojowy - osiągnęły swe nowe przynajmniej roczne maksima.Amerykański dolar lekko się umacniał względem euro (EUR/USD -0,43 proc.). Złoty lekko słabł (USD/PLN +1,12 proc., EUR/PLN +0,7 proc.).