Inflacja, PKB, FUS. Czy znamy te pojęcia?

Inflacja, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce, PKB, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i dług publiczny - czy Polacy znają te pojęcia? Sprawdził to Santander Consumer Bank w ramach kampanii #JasnoOFinansach.

Kliknij, aby powiekszyć fot. FikMik - Fotolia.com Czy znamy podstawowe pojęcia związane z finansami? Spora część społeczeństwa ma problem z podaniem definicji podstawowych pojęć ekonomicznych, jak np. PKB czy dług publiczny (kolejno 54,4 i 43,4 proc. prawidłowych odpowiedzi).

Nasze badanie wykazało, że przed Polakami jeszcze długa droga, jeżeli chodzi o zwiększenie swojej świadomości w świecie finansów – komentuje Anna Szczechowiak, Menadżer ds. PR i opiekun projektu #JasnoOFinansach z Santander Consumer Banku. – Mamy nadzieję, że prowadzona przez nas kampania #JasnoOFinansach pozytywnie wpłynie na zmianę tej sytuacji. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że niski stan wiedzy może wynikać z braku dostępu do odpowiednich źródeł informacji lub czasu, by się z nimi zapoznać. Często jest to powiązane z poziomem wykształcenia, uzyskiwanymi dochodami czy miejscem zamieszkania badanego. Z naszej analizy zebranych danych wynika, że na pytania lepiej odpowiadali ankietowani z wyższym wykształceniem, którzy mieszkają w średnich lub dużych miastach i osiągają wyższe niż przeciętne dochody.

Co czwarty Polak nie jest zainteresowany nauką o finansach

Niestety okazuje się, że nasza znajomość pojęć związanych z finansami pozostawia wiele do życzenia. Badanie przeprowadzone przez IBRiS na zlecenie Santander Consumer Banku, miało wykazać, czy Polacy znają pojęcia takie jak: inflacja, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce, PKB, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i dług publiczny. Niestety w żadnym przypadku badani nie udzielili 100 proc. poprawnych odpowiedzi.Najmniej kłopotów Polacy mieli z definicją inflacji - 78,5 proc. odpowiedzi było prawidłowych. Powodem może być fakt, że to pojęcie pojawia się w ostatnim czasie często w mediach, ponadto część ankietowanych zetknęła się z nim w szkole lub na studiach, ponieważ największą znajomością tego zjawiska wykazali się najmłodsi ankietowani w wieku 18-29 lat (97,5 proc. poprawnych odpowiedzi w tej grupie).54 proc. badanych poprawnie podało definicję PKB, a 59 proc - definicję przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.Największe problemy ankietowani mieli jednak ze zdefiniowaniem długu publicznego. Prawidłowo wybrało jedynie ok. 43 proc. ankietowanych, z czego największą nieznajomością tego pojęcia wykazały się osoby w wieku 18-29 lat (tylko 10,6 proc. dobrych odpowiedzi). Chociaż trudności z tym pojęciem miały również osoby w wieku 40-stu i 60-lat (ok. 40 proc. prawidłowych wskazań w obu przypadkach). Podobne problemy Polakom sprawiła poprawna definicja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (46,3 proc.). Co ciekawe, mimo że z jego środków finansowane są m.in. wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i chorobowego, tylko 37 proc. Polaków w wieku 60-69 lat wie, czym jest FUS.Badanie Santander Consumer Banku wykazało także pewien niepokojący trend. Co czwarty Polak zapytany o to w jaki sposób pogłębia swoją wiedzę o finansach , zadeklarował, że nie robi tego, bo nie jest tym zainteresowany (27,7 proc.). W tej grupie znalazło się zaskakująco wiele osób bez względu na miejsce zamieszkania czy poziom uzyskiwanych dochodów. Widać jednak, że zdobywanie wiedzy w tym obszarze bardziej interesuje osoby przed 30-stką (tylko 11,5 proc. odpowiedzi negatywnych) w porównaniu do pozostałych grup wiekowych. Natomiast osoby z wykształceniem podstawowym są taką wiedzą najmniej zainteresowane (33,7 proc. negatywnych wskazań).Ankietowani deklarowali ponadto, że szukając informacji na temat zarządzania domowym budżetem i gospodarowaniem pieniędzmi, najczęściej czytają portale informacyjne w internecie (39 proc.). Nieliczny odsetek wchodzi na strony instytucji finansowych (15 proc.) czy urzędów publicznych (9,7 proc.). Popularnymi źródłami wiedzy są też telewizja i znajomi (kolejno 25,2 i 18,9 proc.).