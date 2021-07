Spółki notowane na GPW zalegają 23,8 mln zł

12 proc. spółek notowanych na GPW ma problemy z regulowaniem swoich płatności - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Ich zadłużenie opiewa na 23,8 mln złotych.

W porównaniu z zeszłoroczną edycją badania „Długi spółek giełdowych” przeprowadzoną w lipcu 2020 r., liczba firm krajowych notowanych na warszawskim parkiecie zmalała o 10, wśród nich mniej jest również tych, które mają problemy z zaległymi płatnościami. Tym samym zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie z 29,7 mln zł w zeszłym roku do 23,8 mln zł obecnie – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.

Giganci ze stali i wierzyciele z papieru

Powiedzenie, że duży może więcej niestety sprawdza się również w tej sytuacji. Rynek kreują najwięksi i to oni powinni dać przykład właściwych zachowań. Przeprowadzone badanie po raz kolejny pokazuje, że nawet duże firmy notowane na giełdzie nie zawsze regulują na czas swoje zobowiązania. To ostrzeżenie dla wszystkich przedsiębiorców, którym do tej pory wydawało się, że sam fakt obecności spółki na giełdzie świadczy o jej rzetelności. Dlatego ważne jest, żeby dokładnie sprawdzać sytuacje potencjalnych kontrahentów. Mniejsze firmy dużo szybciej mogą stracić płynność finansową, dlatego nie powinny ślepo ufać dużym graczom. Niestety kontrakt życia i współpraca z gigantem giełdowym mogą okazać się pierwszym krokiem do zamknięcia własnego biznesu – ostrzega Andrzej Kulik, ekspert Rzetelnej Firmy.

Co było a nie jest… dług i tak zostaje

Aktualnie na giełdzie można kupić akcje 4 spółek, które są w upadłości lub restrukturyzacji. Jedna z nich jest w naszej bazie danych. Ten dłużnik ma 14 zobowiązań na łączną kwotę sięgającą prawie 150 tys. zł wobec 4 wierzycieli – przyznaje Adam Łącki, prezes Zarządu KRD.

Najwięcej dłużników w przemyśle, ale najwyższy dług w budownictwie

W bazie Krajowego Rejestru Długów na dzień 14 lipca 2021 roku widniało 48 spośród 394 spółek notowanych na GPW.Wartość rynkowa zadłużonych spółek notowanych na giełdzie wynosi prawie 79 mld zł. Ich łączne zadłużenie to promil w porównaniu z ich wartością. Średnio każda zadłużona firma ma do oddania prawie pół miliona złotych. Taka kwota, choć mała dla dużej spółki giełdowej, dla wierzyciela może być kwota decydującą o przetrwaniu firmy.Najniższe zadłużenie notowane w KRD ma spółka z branży hotelarskiej. Gigant wart ponad 5 mld zł ma do spłacenia… 524 zł. Największe zadłużenie ma spółka akcyjna warta 118 mln zł, działająca w branży budowlanej, która zalega swojemu wierzycielowi ponad 5,5 mln zł.To, że dana firma jest notowana na giełdzie przez lata, nie oznacza, że będzie tak cały czas. W każdej chwili, uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, może zostać wycofana z obrotu na Głównym Rynku. Może tak się stać również w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta.W porównaniu do zeszłorocznej edycji badania, z giełdy zniknęło 21 spółek. Co trzecia z nich jest notowana jako dłużnik w bazie danych KRD. W sumie mają do spłaty 254 zobowiązania na wobec 68 wierzycieli. Suma ich długu wynosi ponad 4,5 mln zł.Na giełdzie najwięcej dłużników jest wśród firm przemysłowych. Do bazy danych KRD wpisanych jest 12 takich firm. Mają one łącznie 68 zobowiązań wobec 22 wierzycieli. W sumie muszą im oddać ponad 507 tys. zł. Jednak najwyższy łączny dług mają firmy budowlane. 8 spółek giełdowych z tej branży musi rozliczyć się z 14 wierzycielami na łączną kwotę sięgającą 10,5 mln zł.