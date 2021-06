Polityka monetarna USA w centrum uwagi

Przyszłość polityki monetarnej USA pozostaje w centrum uwagi, wywołując turbulencje na szerokich rynkach finansowych. Po zaskakującym zwrocie w komunikacie FOMC w ubiegłym tygodniu, teraz pod lupę brane są komentarze poszczególnych przedstawicieli Fed. Po wstępnym rajdzie dolara wczoraj przyszło odreagowanie, ale huśtawka buja się w obie strony.

Ruchy rynkowe nigdy nie są jednostajne i prostoliniowe. Każdy zryw prędzej czy później spotyka się z korekcyjnym odreagowaniem, polowaniem na okazje wśród przecenionych aktywów lub realizacją zysków. Wczoraj dolar tracił a apetyt na ryzyko odbudowywał się właśnie w klimacie korekty, gdyż brakowało istotnych informacji rynkowych. W centrum uwagi pozostają kolejne sygnały z Fed pozwalające przewidzieć, kiedy nastąpi następny krok w temacie redukcji tempa skupu aktywów lub podwyżki stóp procentowych. Poniedziałkowa runda wystąpień publicznych przedstawicieli Fed miała mieszany wydźwięk. Szef oddziału Fed w Nowym Jorku John Williams stwierdził, że ostatni wzrost inflacji postrzega jako przejściowy. Z kolei Robert Kaplan z Fed w Dallas opowiada się za rozpoczęciem procesu ograniczania zakupów obligacji „raczej wcześniej niż później”. James Bullard z Fed w St. Louis powtórzył swoje zdanie z piątku, że „właściwym” posunięciem było rozpoczęcie debaty o wygaszaniu QE. Nie było tu nic, co był odbiegało od przekazu z posiedzenia FOMC, toteż niewykluczone, że brak impulsu do podsycania aprecjacji dolara chwilowo mu nawet zaszkodził.Teraz inwestorzy wyczekują komentarzy prezesa Fed Jerome’a Powella, który w Kongresie będzie zdawał sprawozdanie z reakcji Fed na COVID-19 i omawiał sytuację w gospodarce. Opublikowany wczoraj tekst przemówienia był zbliżony w przekazie do komunikatu FOMC - inflacja wzrasta, ale po ustąpieniu zakłóceń podażowych powinna wrócić w kierunku celu Fed na poziomie 2 proc. Powell będzie odpowiadał na pytania kongresmenów, które mogą dać głębszy wgląd w ocenę sytuacji w gospodarce przez Powella i jak on osobiście widzi kształt polityki Fed w kolejnych miesiącach. Biorąc pod uwagę, że Powell prezentuje gołębi obóz w Fed, możliwe że jego opinia będzie łagodniejsza w porównaniu z jastrzębim ekstremum, w jakim znalazł się teraz rynek. Jeśli prezes Fed (a zatem i myślący podobnie jak on zarząd banku) chciałby wolniejszego tempa podwyżek stóp procentowych (np. tylko jednej do końca 2023 r.), będzie to coś, co przyhamuje aprecjację dolara i zatrzyma EUR/USD w okolicach 1,19. Wątpliwe jednak, aby inwestorzy porzucili przesadne analizowanie przyszłych działań Fed. Niepewność odnośnie tego, co i kiedy zrobi Fed, jest bardzo wysoka. Nikt nie wie, jak szybko odbuduje się rynek pracy i czy zakład o tymczasowy wzrost inflacji zostanie wygrany. Dane będą silnie determinować ruchy Fed oraz ich postrzeganie przez rynek. Najbliższy ważny raport dopiero w przyszłym tygodniu (NFP) i w międzyczasie jedyne do śledzenia pozostają komentarze członków Fed.Złoty skorzystał na wczorajszej poprawie apetytu na ryzyko i EUR/PLN obniżał się do 4,5250. Dalej sądzimy, że złoty ma fundamentalne podstawy, by być silniejszym, tj. bliżej 4,50. Dziś w regionie uwaga skupi się na Węgrzech, gdzie tamtejszy bank centralny ma rozpocząć cykl zacieśniania monetarnego. Konsensus wskazuje na podwyżkę głównej stopy o 30 pb do 0,9 proc., tym samym odwracając cięcie dokonane w reakcji na pandemię. Ważniejszy od skali podwyżki będzie jednak przekaz, jak bardzo bank centralny będzie chciał zacieśniać politykę w reakcji na rosnącą inflację. Jasna wskazówka, że bank chce walczyć z inflacją i na jednej podwyżce nie poprzestanie, będzie pozytywna dla forinta. Niektórzy mogą snuć implikacje z posunięcia Węgier dla polskiej Rady Polityki Pieniężnej, ale byłbym ostrożny z kupowaniem pod to złotego. Decyzje RPP w moim odczuciu pozostają gołębim ryzykiem dla złotego na tle wygórowanych oczekiwań.