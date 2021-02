Koszyk zakupowy w 2020 roku. Czy pandemia wpłynęła na ceny?

Ile kosztowały nasze zakupy w 2020 roku? Czy rzeczywiście ceny rosły szybciej, niż wskazywałyby na to oficjalne statystyki GUS dotyczące inflacji? Z analizy rankomat.pl wynika, że różnica cen tych samych produktów w różnych sieciach handlowych mogła wynosić nawet ponad 200%, a za ten sam koszyk artykułów zamówionych online można było zapłacić ⅕ więcej niż w sklepie stacjonarnym.

Ten sam koszyk produktów nawet 43% droższy w grudniu 2020 roku

Koszyk składający się z produktów FMCG zawierający artykuły spożywcze i środki czystości, został w grudniu 2020 r. wyceniony według cen maksymalnych na kwotę 306 zł

Cena tego samego produktu wyższa nawet o 220%

Osoby niezwracające uwagi na cenę mogą za margarynę zapłacić 220% więcej.

Cena koszyka 40 produktów w sieciach tradycyjnych - różnice w cenie sięgające 21%

Najdroższym sklepem w 2020 roku w analizowanej grupie był E.Leclerc, z roczną średnią ceną koszyka zakupowego na poziomie 237 zł.

Widoczny wzrost cen koszyka w sprzedaży online

Inflacja konsumencka w lutym 2020 roku najwyższa od 9 lat

W lutym 2020 r. odnotowano szczytowy odczyt inflacji konsumenckiej (CPI, ang. Consumer Price Index), który osiągnął niewidziany od 2011 r. poziom 4,7%.

Pandemiczny koszyk zakupowy - czy faktycznie było drożej?

Z przeprowadzonej obserwacji wynika, że w sieciach tradycyjnych ceny za koszyk zakupowy spadały na przestrzeni 2020 r. Najwyższe ceny odnotowane zostały w sprzedaży online. Kanał e-grocery wykorzystał pandemiczną sytuację, doskonale wpisując się w oczekiwania klientów utrzymujących dystans społeczny. Na powszechne poczucie drożyzny mogły wpływać różnice w cenach tych samych produktów oferowanych przez różne sieci. Rozbieżności te w skrajnych przypadkach sięgały nawet kilkuset procent - komentuje Bartłomiej Borucki, ekspert rankomat.pl.

Skąd przekonanie konsumentów o galopujących cenach w 2020 roku? Do takich wniosków może prowadzić analiza ASM Sales Force Agency. Eksperci dla potrzeb badania stworzyli koszyk zakupowy składający się z 40 produktów FMCG (ang. Fast Moving Consumer Goods), zawierający artykuły spożywcze i środki czystości. Różnice w cenach w wybranych sieciach handlowych były znaczące. W grudniu 2020 roku najdroższy koszyk kosztował 306 zł, a najtańszy 173 zł. To różnica 43%. Średnia cena tego koszyka zakupowego to 224 zł.Eksperci rankomat.pl stworzyli mini-koszyk zakupowy, w którym umieścili 7 produktów: margarynę, kawę mieloną, kabanosy, warzywa na patelnię, lody, szampon do włosów i pastę do zębów. Odnotowano różnice w cenach mieszczące się w przedziale od 60 do 220%.220% więcej można było zapłacić za margarynę, 167% za kawę, a za pastę do zębów 125%. Nie zwracając uwagi na ceny produktów za ten mini koszyk zakupowy mogliśmy więc zapłacić o 111% procent więcej, kupując najdroższe produkty. Jest to oczywiście sytuacja czysto hipotetyczna, jednak obrazuje ona, jak mogą być odbierane ceny ogółem, jeśli konsument wybierałby sklepy o najwyższych stawkach.Aby przedstawić, jak zmieniała się cena koszyka złożonego z 40 produktów na przestrzeni 2020 r. eksperci rankomat.pl korzystali z „Raportów koszyka zakupowego” przygotowanych ASM Sales Force Agency. Badanie prowadzono w 5 placówkach sieci tradycyjnych, zlokalizowanych w 12 polskich miastach - Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Jeleniej Górze, Lublinie, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Opolu, Poznaniu, Warszawie i Szczecinie.Badanie obejmuje porównanie cen analogicznych produktów szybkozbywalnych FMCG, tych samych marek i o takich samych gramaturach. W skład sieci tradycyjnej wchodzą: Auchan, Carrefour, E.Leclerc, Intermarche, Kaufland i Tesco.Najdroższym sklepem w 2020 roku w analizowanej grupie był E.Leclerc, z roczną średnią ceną koszyka zakupowego na poziomie 237 zł. Do tej sieci należy także miesięczny rekord ceny - w maju za koszyk trzeba było zapłacić 260 zł. To aż o 44 zł (21%) więcej, niż za zestaw tych samych produktów kupionych w tym samym miesiącu w Auchan.Na kolejnych miejscach pod kątem średniej rocznej ceny koszyka zakupowego znalazło się Tesco (229 zł), Intermarche (227 zł), Kaufland (224 zł), Carrefour (222 zł) i Auchan (213 zł), który poza lipcem był najtańszą siecią w badanej grupie. Co ciekawe, tylko w Intermarche (+1,39 zł) i w Tesco (+0,94 zł) cena za ten sam koszyk produktów była wyższa w grudniu w porównaniu do początku roku. W pozostałych sieciach w grudniu było taniej niż w styczniu 2020 roku.Mając na uwadze wybuch pandemii koronawirusa oraz zalecenia dotyczące utrzymywania dystansu społecznego, warto także sprawdzić, jak zachowywały się ceny koszyka zakupowego dostępnego w kanale zdalnym. Do kategorii e-gorcery zaliczonych zostało 5 sklepów oferujących zakupy online: frisco.pl, dodomku.pl, polskikoszyk.pl, szybkikoszyk.pl i Megasam24.pl. Jako że kategoria e-grocery została potraktowana łącznie, to średnia cena koszyka w tym obszarze została od razu zestawiona ze średnią ceną w sieciach tradycyjnych.Porównanie sprzedaży online ze stacjonarną daje jednoznaczny obraz sytuacji. Wzmożony popyt na zakupy zdalne, wywołany w dużej mierze obawą przed koronawirusem, wywindował ceny produktów oferowanych w tym kanale. W każdym miesiącu koszyk produktów zamawiany online był widocznie droższy niż ten sam zestaw kupiony w sieci tradycyjnej.Najwyższa różnica wystąpiła w październiku - 48 zł (drożej o 21%). Widoczny skok cen w e-grocery miał także miejsce w pandemicznym marcu (wzrost o 20%) i kwietniu (wzrost o 20%). Ceny produktów oferowanych w kanale zdalnym ulegały również znacznie większym wahaniom na przestrzeni 2020 roku.Ubiegły rok upłynął pod znakiem gołębiej polityki banków centralnych. Obniżanie stóp procentowych oraz masowy dodruk pieniądza rodziły strach przed niekontrolowanym wzrostem cen towarów i usług. W lutym 2020 r. odnotowano szczytowy odczyt inflacji konsumenckiej (CPI, ang. Consumer Price Index), który osiągnął niewidziany od 2011 r. poziom 4,7%. W kolejnych miesiącach wskaźnik zaczął opadać, aby w grudniu zatrzymać się na zaskakującym dla analityków poziomie 2,4%.Choć Niels Bohr mawiał, że „prognozowanie jest trudne, zwłaszcza wtedy, gdy dotyczy przyszłości”, to ekonomiści zwyczajowo przygotowali swoje przewidywania dotyczące spodziewanej inflacji w 2021 roku. Zgodnie z prognozami m.in. Banku Pekao, Credit Agricole i mBanku inflacja CPI w 2021 r. utrzyma się powyżej celu inflacyjnego NBP (2,5%), jednak nie powinna przekroczyć poziomu 3%.