KRD: co Polacy myślą o długach?

Zadłużenie Polaków rośnie. Dane KRD na koniec 2020 roku mówią o 48 mld złotych zaległości. To kwota o 2,4 mld zł wyższa niż w 2019 roku. A co Polacy myślą o zadłużaniu się? Jak sobie radzą, gdy wpadną w finansowe tarapaty? Oto wyniki badania "Zadłużenie Polaków" przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Przeczytaj także: KRD: W 2020 roku wzrosły długi, ubyło dłużników

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co Polacy myślą o długach?

Jak radzimy sobie z długami?

Co myślimy o dłużnikach?



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Występowanie problemów ze spłatą zobowiązań wśród osób nieposiadających obecnie długów 59 proc. zadeklarowało, że nie miało nigdy problemów ze spłatą swoich zobowiązań, takich jak np. raty kredytu czy nieuregulowane rachunki za telefon. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Długi z punktu widzenia Polaka

Do przemyślanego pożyczania najbardziej rygorystycznie podchodzą osoby, które nigdy nie były zadłużone lub regularnie spłacały zobowiązania. Ci, którzy obecnie mają zaległości, wykazują się większą tolerancją. 22 proc. z nich twierdzi, że dług niekoniecznie trzeba spłacać. Rzadziej unikają też pożyczania pieniędzy, spłatę traktują mniej priorytetowo. Widać zatem, że osoby, które nie regulują własnych zobowiązań, mają też luźniejsze podejście do zadłużania się, co zresztą może być powodem ich finansowych kłopotów – komentuje Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Lepiej oszczędzać niż pożyczać

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Postawy Polaków wobec kredytów, długów i oszczędzania 3/4 Polaków woli oszczędzać i kupować za własne środki, niż posiłkować się kredytem bądź pożyczką. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Korzystanie z oferty kredytów i pożyczek nie jest niczym złym. Ważne jednak, aby przy zaciąganiu zobowiązań mieć świadomość tego, jak wpłyną one na nasze finanse, nie tylko w krótkim, ale i długim terminie. Warto mieć plan awaryjny, gdy zmieni się nasza sytuacja, co może przytrafić się każdemu. Testem odporności dla Polaków jest obecnie pandemia koronawirusa, która przewróciła do góry nogami gospodarkę, a wraz z nią domowe budżety – zaznacza prezes KRD.

Finansowa lekcja

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy coś robi Pan/i by nie dopuścić więcej do zadłużenia, lub by obecny dług się nie powiększał? Niemal 3/4 obecnych i byłych dłużników podejmuje działania zapobiegawcze, by nie ponawiać lub nie pogłębiać swojego zadłużenia. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Dłużnik w oczach rodaka

W rozmowach z dłużnikami nasi negocjatorzy wyróżniają grupę „niefrasobliwych”, od których słyszą, że nie zapłacili oni tylko jednej raty za telewizor czy smartfon, a przecież „to nie grzech”. Jest też grono dłużników, którzy podejmują pochopne decyzje zakupowe i w efekcie nie są w stanie wywiązać się ze zobowiązań. Kiedy później starają się o kredyt w banku lub firmie pożyczkowej, są zdziwieni, że go nie dostają, bo zostali wpisani do biura informacji gospodarczej. Rolą negocjatorów jest więc nie tylko doprowadzenie do spłaty zaległości, ale także takie zorganizowanie całego procesu, aby dłużnik ponownie stał się aktywnym klientem sklepu czy banku, terminowo regulującym swoje należności. Mogą więc przeanalizować budżet domowy dłużnika i pomóc rozplanować go, tak aby się dopiął - podsumowuje Jakub Kostecki, prezes Zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso.

Ogólnopolskie badanie przeprowadzone przez IMAS International na zlecenie KRD wykazało, że 59% osób, które w chwili obecnej nie posiadają zadłużenia, nigdy nie miało problemów ze spłatą swoich zobowiązań, takich jak np. raty kredytu czy rachunki. 29% badanych przyznało, że zdarzały się im sporadycznie problemy ze spłatą zobowiązań. 5% ankietowanych miało takie problemy często, a 7% nie potrafi odpowiedzieć czy miało kłopoty ze spłatą.Polacy dotknięci finansowymi problemami, najczęściej zwracają się o pomoc do rodziny (44%). 42% stara się ograniczyć wydatki, kupując tańszą odzież, tnąc wydatki na rozrywkę i wjazdy.Co Polacy myślą o długach? Do problemu podchodzą odpowiedzialnie. 87% badanych deklaruje, że unika zaciągania długów , a 86% jest zdania, że można je zaciągać tylko wtedy, gdy jesteśmy w stanie je spłacić. 9 na 10 Polaków uważa, że długi zawsze należy spłacać.Badanie przeprowadzone przez IMAS International na zlecenie KRD pokazało, że blisko 3/4 Polaków woli oszczędzać i kupować za własne środki, niż posiłkować się kredytem bądź pożyczką. Nieco ponad połowa wskazuje, że korzystanie z takiego wsparcia przy wydatkach jest naturalne, bo nie wszystkie zakupy da się sfinansować samodzielnie.Oszczędzanie to także jedna z najpopularniejszych strategii w przypadku bycia już zadłużonym. Aby móc spłacić zaległości, osoby posiadające zobowiązania najczęściej ograniczają dotychczasowe wydatki. W pierwszej kolejności wybierają tańszą odzież (44%) oraz rezygnują z rozrywki, np. wyjścia do kina czy na imprezę (42%). Blisko co piąty (18%) nie pojechał z tego powodu na wakacje czy urlop, a 14% tnie wydatki na jedzenie. Niewiele (8%) szuka oszczędności na spłatę długów poprzez rezygnację z używek jak alkohol, papierosy czy słodycze.Jest też grupa osób, która kredyt czy pożyczkę uważa za lepsze wyjście niż oszczędzanie. 36% badanych wskazało, że woli korzystać z tego rozwiązania, aby kupić wybraną rzecz i cieszyć się nią od razu, niż czekać, aż uzbiera potrzebne pieniądze.Doświadczenie bycia dłużnikiem wpływa na podejście Polaków do finansów. Niemal 3/4 obecnych i byłych dłużników (73 proc.) podejmuje działania zapobiegawcze, by nie ponawiać lub nie pogłębiać swojego zadłużenia. Przy czym osoby, które wyszły z zadłużenia podchodzą do tego w sposób bardziej przemyślany i systematyczny. 43% z nich odkłada na „czarną godzinę”. Wśród osób obecnie zadłużonych odsetek ten wynosi 25%. Mając na koncie doświadczenie z długami, Polacy częściej starają się w pełni regulować swoje należności na czas, nawet gdy chodzi o niewielkie kwoty. Deklarują tak zarówno zadłużeni w przeszłości (17%), jak i obecnie (14%). Dług skłania też do większej kontroli nad swoimi wydatkami (odpowiednio 16 i 11% wskazań w tych grupach). Dodatkowo, co 10. osoba, która wyszła z długów, postępuje zgodnie z zasadą: najpierw rachunki i stałe opłaty, a później reszta.Dla ponad połowy Polaków (52%) posiadanie zaległości nie ma wpływu na postrzeganie dłużnika jako człowieka i członka społeczności. Jednak pozostałe 48% nie darzy szacunkiem osób niewywiązujących się ze zobowiązań finansowych.