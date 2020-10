BIK: mikroprzedsiębiorca nie idzie do banku, spadki ilości udzielanych kredytów

BIK opublikował właśnie najnowszy newsletter kredytowy poświęcony ilości, wartości oraz jakości kredytów zaciąganych przez mikrofirmy. Wrzesień br. (względem analogicznego miesiąca poprzedniego roku) przyniósł ilościowe i wartościowe spadki we wszystkich kategoriach produktów kredytowych. Pomimo kryzysu jakość kredytów nie uległa pogorszeniu. Najgorzej swoje zobowiązanie spłacały mikroprzedsiębiorstwa handlowe.

kredyty w rachunku bieżącym (-34,7% w ujęciu ilościowym, -17,3%% w ujęciu wartościowym);

kredyty obrotowe (odpowiednio: -21,6% i -11,4%);

kredyty inwestycyjne (-9,3% i -22,8%).

6,8 tys. kredytów inwestycyjnych (-28,1%) na kwotę 2,052 mld zł (-38,8%),

34,5 tys. kredytów obrotowych (-30,3%) na kwotę 5,449 mld zł (-23,7%) oraz

26,8 tys. (-34,9%) kredytów w rachunku bieżącym na kwotę 3,345 mld zł (-26,1%).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorcy wg sektorów

Jakość portfeli kredytów dla mikroprzedsiębiorcy wg produktów kredytowych

Jakość portfeli kredytów dla mikroprzedsiębiorcy wg branż

Jak pisze BIK, wrzesień, podobnie zresztą jak poprzedni miesiąc , zaowocował ilościowymi i wartościowymi spadkami we wszystkich grupach produktów kredytowych, z których korzystają mikrofirmy. Oto, jak przestawiają się szczegółowe statystyki w tym zakresie (rdr):Jeśli przyjrzeć się trzem pierwszym kwartałom br. całościowo, to wówczas okaże się, że banki łącznie udzieliły mikroprzedsiębiorstwom 98,2 tys. kredytów (-32,1%) na kwotę 12,712 mld zł (-28,9%), w tym:Na 11,2 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorstwom we wrześniu br., 5,3 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47,3%) i 2,8 tys. handlowe (25,0%). Łącznie więc ponad 72% udzielonych we wrześniu kredytów przypada na te sektory. Z łącznej kwoty 1,496 mld zł, banki udzieliły 620 mln zł (41,5%) kredytów firmom z sektora usług oraz 394 mln zł (26,3%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to 67,8% łącznej wartości udzielonych kredytów we wrześniu 2020 r.W okresie styczeń – wrzesień 2020 r. najwyższe spadki liczby udzielonych kredytów dotyczyły finansowania usług (-33,7%) oraz produkcji (-33,3%) i handlu (-32,2%). W ujęciu wartościowym w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. najwyższa ujemna dynamika dotyczyła kredytów mikroprzedsiębiorców z sektora produkcyjnego (-32,5%).We wrześniu nie był jednak kontynuowany spadek zanotowany w sierpniu. We wrześniu w stosunku do sierpnia (m/m) we wszystkich sektorach BIK odnotował wysokie wzrosty. W ujęciu liczbowym, jak i wartościowym najwyższe wzrosty dotyczyły kredytów udzielanych firmom z sektora produkcji: (+20,3%) oraz (+33,5%). Najniższe, ale nadal dodatnie dynamiki, związane były z akcją kredytową skierowaną do firm z sektora handlu: odpowiednio (+11,7%) oraz (+10,2%).Wrześniowy odczyt Indeksu Jakości kredytów mikroprzedsiębiorstw wyniósł 4,17% w ujęciu wartościowym. Produktowe Indeksy jakości we wrześniu kształtowały się tak w ujęciu wartościowym – kredyty inwestycyjne 1,88%, kredyty obrotowe 8,1% oraz kredyty w rachunku bieżącym 3,36%. We wrześniu 2020 r. w porównaniu do sierpnia 2020 r. poprawił się (spadł) ogólny indeks jakości o (-1,42). Również polepszył się (spadł) indeks w okresie 12 miesięcy o (-1,73).Obecnie pozytywnym zjawiskiem jest jego polepszenie pomimo niekorzystnego stałego trendu pogarszania się od czterech lat. Osiągnął on we wrześniu najniższą (najlepszą) wartość od 2016 r. Źródłem polepszenia są dwa czynniki: tarcze finansowe pozwalające zachować płynność finansową w obliczu spadku sprzedaży oraz korzystanie z wakacji kredytowych.Zmiana wartości Indeksu w okresie 12 miesięcy jest jednak zróżnicowana co do wartości. Najwyższe polepszenie o (-2,8) wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych (-1,83), a najniższe w przypadku kredytów w rachunku bieżącym (-0,8).Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) we wrześniu 2020 r. spłacane były kredyty przez firmy handlowe – we wrześniu wartość indeksu wyniosła 4,44%. Wartość Indeksu jest najniższa od 2016 r. W okresie ostatnich 12 miesięcy Indeks polepszył się (spadł) o (-1,61). Najlepszy odczyt we wrześniu odnotował Indeks Jakości firm z sektora budowlanego i wynosił on tylko 2,65%, ponadto jego odczyt polepszył się (spadł) w okresie ostatnich 12 miesięcy o (-2,02).