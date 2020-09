Obroty na rynkach GPW VIII 2020 r. Obrót na NewConnect wyższy o 1175%

Przed nami najnowsze doniesienia na temat sierpniowych obrotów, które stały się udziałem rynków prowadzonych przez GPW. Z opublikowanego komunikatu wynika m.in., że w badanym okresie wzrosty zanotowano zarówno na głównym parkiecie, jak i na NewConnect, gdzie wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń podskoczyła o bardzo pokaźne 1 175% rdr.

Jak donosi GPW, wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku wyniosła w czerwcu 2020 roku 17,5 mld zł. To o 6,9% więcej niż przed rokiem. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń sięgnęła natomiast 17,4 mld zł, co oznacza wzrost na poziomie 7,3 rdr. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 827,8 mld zł, o 7,3% więcej niż rok wcześniej.Pod koniec ubiegłego miesiąca spadek zaliczył natomiast WIG, który osiągnął 51 629,45 pkt, co oznacza wartość o 9% niższą od zanotowanej w sierpniu 2019 - czytamy w komunikacie GPW.Łączna kapitalizacja 437 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 853,8 mld zł (194,2 mld EUR).Na rynku NewConnect w sierpniu odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 1174,9% rdr do poziomu 1757,9 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 1238,7% rdr i wyniosła 1729,3 mln zł (tj. 1,7 mld zł).Na rynku NewConnect w sierpniu zadebiutowały akcje spółek: Pyramid Games (wartość oferty 3,41 mln zł), Starward Industries (wartość oferty publicznej 2,99 mln zł), genXone (wartość oferty 7,35 mln zł) i Polyslash (wartość oferty 2,1 mln zł).Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w sierpniu wyniósł 490,0 tys. szt., czyli o 23,9% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 26,3% rdr do poziomu 279,1 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 19,8% rdr do 108,9 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty spadł o 17,1% rdr do 80,1 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami spadł o 33,9% rdr do 21,9 tys. szt.W sierpniu zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 56,3% rdr do poziomu 211,7 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 87,5% rdr do 26,5 mln zł.Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec sierpnia 94,9 mld zł wobec 91,7 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 16,0% rdr do poziomu 202,6 mln zł.Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 8,3 mld zł wobec 18,5 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 55,4% rdr.Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 15,2 TWh, co oznacza spadek o 28,6% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 7,6% rdr do poziomu 2,7 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 33,5% rdr do poziomu 12,4 TWh.Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł w sierpniu o 37,7% rdr do 9,3 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 20,7% do poziomu 1,0 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 39,3% rdr do poziomu 8,3 TWh.Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł 2,1 TWh, co oznacza wzrost o 35,0% rdr.Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł w sierpniu do poziomu 7,1 ktoe wobec 70,7 ktoe rok wcześniej.Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE spadł o 20,9% rdr, do wolumenu 0,7 TWh.Kapitalizacja 389 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec sierpnia wyniosła 489,7 mld zł (111,4 mld EUR).W ubiegłym miesiącu na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, tyle samo, co rok wcześniej.